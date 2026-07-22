Mỹ tiếp tục không kích Iran, Tehran cảnh báo xung đột tổng lực

Tiêm kích Mỹ chuẩn bị không kích mục tiêu bên phía Iran. Ảnh: CENTCOM

Tối 20/7, CENTCOM thông báo quân đội Mỹ tiếp tục thực hiện đợt không kích mới nhắm vào các tỉnh miền nam Iran theo chỉ thị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm giảm đe dọa hàng hải qua eo biển Hormuz. Nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại Hormozgan, buộc phòng không Iran kích hoạt tại cảng Bushehr.

Cùng ngày, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran bước vào "xung đột tổng lực" với Mỹ do thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ. Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen cũng đưa ra tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Ảrập Xêút nhằm đáp trả các đòn tấn công trước đó từ đối thủ.

Người biểu tình Ukraine ra tối hậu thư cho Tổng thống Zelensky

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA-EFE

Người biểu tình tại Ukraine đã đặt ra thời hạn đến ngày 24/7 để yêu cầu Tổng thống Volodymyr Zelensky phục chức cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov và cách chức Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi. Các cuộc biểu tình diễn ra hàng ngày từ 16/7 nhằm phản đối việc cách chức vị bộ trưởng trẻ tuổi này.

Theo các tin mới cập nhật, ông Fedorov hiện được đề nghị giữ một vai trò khác, tập trung vào công nghệ quân sự và giám sát quá trình hiện đại hóa của Bộ Quốc phòng Ukraine. Tuy nhiên, theo hai nguồn tin thân cận, ông Fedorov vẫn muốn được làm lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Căng thẳng xuất phát từ sự khác biệt lớn về cách tiếp cận, khi Tướng Syrskyi ủng hộ mô hình chỉ huy tập trung kiểu cũ, đối lập với phương pháp hiện đại của ông Fedorov.

Mỹ tiết lộ binh sĩ bị thương, tàu hàng trúng đạn gần Oman

Các quân nhân Mỹ trên tàu USS Boxer được triển khai ở biển Ảrập. Ảnh: CENTCOM

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell công khai cho biết gần 100 lính Mỹ bị thương ở các mức độ khác nhau từ ngày 7/7 trong chiến dịch chống Iran. Đa số chỉ bị chấn động nhẹ và 96% đã trở lại làm nhiệm vụ. Tuyên bố này nhằm bác bỏ nghi vấn che giấu thương vong từ báo New York Times.

Sáng 21/7, Cơ quan UKMTO báo cáo một tàu hàng bị trúng đạn không xác định tại eo biển Hormuz, cách Limah (Oman) khoảng 8 hải lý, buộc thủy thủ đoàn phải lên xuồng cứu sinh. Vụ việc diễn ra sau khi IRGC tuyên bố bùng phát cháy lớn trên 2 tàu hàng cố đi qua tuyến đường phía nam tại eo biển này.