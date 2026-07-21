Tổng thống Zelensky cân nhắc thay thế Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: ZUMA

Tờ Financial Times tiết lộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang xem xét miễn nhiệm Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi sau khi cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov. Ông Zelensky đã gặp các chỉ huy cấp cao để tìm kiếm ứng viên đủ năng lực thay thế nhằm duy trì ổn định cho chiến tuyến dài 1.200km.

Sau khi bị miễn nhiệm, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov lên tiếng cáo buộc ông Syrskyi cản trở cải cách và làm chậm tiến trình hiện đại hóa quân đội. Hiện tại, dư luận địa phương có nhiều ý kiến trái chiều về năng lực của vị Tổng tư lệnh, đặc biệt là việc ông bị chỉ trích do áp đặt những “tập tục lỗi thời”.

Tổng thống Putin cảm ơn Triều Tiên hỗ trợ Nga tại vùng Kursk

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui. Ảnh: Sputnik

Ngày 19/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui và ca ngợi mối quan hệ song phương ở mức cao giữa hai nước. Ông Putin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Bình Nhưỡng vì đã cử quân đội giúp đẩy lui cuộc xâm nhập quy mô lớn của Ukraine khỏi vùng biên giới Kursk vào năm ngoái.

Theo các tin tức từ Điện Kremlin, Triều Tiên triển khai quân đến Nga từ cuối năm 2024 theo Hiệp ước Đối tác chiến lược để hỗ trợ tác chiến và rà phá bom mìn. Trước đó vào tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng đã đến Triều Tiên để trao tặng Huân chương Dũng cảm nhằm tôn vinh các binh sĩ nước này.

Khoảnh khắc ông Trump trao cúp vô địch World Cup cho Tây Ban Nha

Sáng ngày 20/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trực tiếp tham gia lễ trao giải và đích thân trao cúp vô địch World Cup cho đội trưởng Rodri của đội tuyển Tây Ban Nha, sau khi đội bóng này đánh bại đội tuyển Argentina với tỷ số kịch tính 1-0 trong trận chung kết.

Với việc tham dự, ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên dự một trận chung kết World Cup trên sân nhà. Trước trận đấu, ông ca ngợi thể thức mở rộng 48 đội là thành công lớn, đồng thời chia sẻ bản thân luôn yêu mến Lionel Messi dù không đưa ra dự đoán chính thức về kết quả chung cuộc.

Iran nhận được đề xuất hạ nhiệt căng thẳng, Nga lên án đợt không kích của Mỹ

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: WANA

Theo WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 20/7 xác nhận việc Tehran nhận được các đề xuất và sáng kiến từ nhiều bên trung gian nhằm giảm căng thẳng với Mỹ, nhưng không tiết lộ cụ thể về các đề xuất này.

Cũng trong ngày 20/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã phản đối và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc Mỹ không kích nhà máy điện hạt nhân Darkhovin của Iran.