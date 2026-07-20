Nga phá tan phòng tuyến của Ukraine tại thành trì chiến lược ở Donbass

Binh sĩ Nga. Ảnh: Sputnik

Ngày 18/7, Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov tuyên bố lực lượng nước này đang hoàn tất việc kiểm soát hoàn toàn thành trì chiến lược Krasny Liman ở miền đông Ukraine. Ông khẳng định hệ thống phòng thủ có tổ chức của Ukraine tại đây đã bị phá vỡ và quân Nga đang tiến hành truy quét các ổ kháng cự.

Krasny Liman là trung tâm hậu cần quan trọng mà Ukraine từng giành lại từ Nga vào cuối năm 2022. Ngoài ra, Tướng Gerasimov cho biết quân đội Nga cũng đang mở rộng vùng kiểm soát xung quanh thành phố Konstantinovka thuộc Donetsk và đã tiến vào làng vệ tinh Alekseyevo-Druzhkovka để giao tranh với đối phương.

Mỹ không kích Iran sau vụ binh sĩ thiệt mạng ở Jordan, Tehran đình chỉ cam kết

Máy bay Mỹ xuất kích để tấn công các mục tiêu Iran. Ảnh: CENTCOM

Tối 18/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo thực hiện đợt không kích mới nhằm trừng phạt Iran, sau khi xác nhận 2 quân nhân Mỹ thiệt mạng và 1 người mất tích do đòn tập kích tên lửa của Tehran tại Jordan. Đây là những ca tử vong đầu tiên của quân đội Mỹ do hỏa lực Iran gây ra kể từ tháng 3.

Theo các tin tức từ WANA, phía Iran cùng ngày tuyên bố đình chỉ thực hiện bản ghi nhớ với Mỹ do Washington vi phạm trước, khiến đàm phán bế tắc. Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cũng lên tiếng cảnh báo sẽ phối hợp cùng trục kháng chiến nhằm dạy cho phía Mỹ những bài học không bao giờ quên.

Thủ đô Ukraine bị hàng chục tên lửa siêu vượt âm tấn công

Xe hơi ở Kiev bị lửa thiêu rụi sau đợt không kích của Nga. Ảnh: Kyiv Independent

Đêm 18 rạng sáng 19/7, Nga mở cuộc tấn công quy mô lớn bằng 125 UAV và 41 tên lửa các loại vào Kiev cùng vùng lân cận, khiến ít nhất 1 người chết, 16 người bị thương. Tổng thống Zelensky mô tả đây là một trong những cuộc tấn công tên lửa đạn đạo lớn nhất của Nga vào thủ đô Ukraine.

Các vụ nổ lớn làm bùng phát nhiều đám cháy gần khu dân cư và trung tâm mua sắm. Trong ngày 19/7, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận cuộc tập kích này bằng vũ khí chính xác cao và UAV. Phía Moscow khẳng định chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự và lưỡng dụng để đáp trả các đòn tấn công từ phía Ukraine.