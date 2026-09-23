Mỹ cô lập tất cả hãng hàng không Iran trên toàn cầu

Máy bay của Iran Air. Ảnh: WANA

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 21/9 tuyên bố các hãng hàng không thương mại Iran sẽ bị đình chỉ hoạt động toàn thế giới từ 23/9. Các trung tâm quốc tế phục vụ máy bay Iran sẽ đối mặt nguy cơ bị loại khỏi hệ thống ngân hàng Mỹ. Mọi đơn vị nước ngoài cung cấp dịch vụ hạ cánh, nhiên liệu hay bán vé cho Iran sẽ mất quyền tiếp cận thanh toán bằng USD.

Ông Bessent khẳng định Mỹ đã xác định các trung gian tài chính hỗ trợ Tehran và đang chấm dứt hoạt động này. Vấn đề cũng được đưa ra trong các cuộc đàm phán kín với phía Trung Quốc, bao gồm Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Pan Gongsheng. Lệnh cấm thuộc chiến dịch "Cuồng nộ Kinh tế" nhằm tăng cường sức ép lên Iran sau 7 tháng nổ ra cuộc xung đột Mỹ - Iran.

Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công hệ thống vũ khí mới

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và con gái giám sát quá trình thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Truyền thông Triều Tiên ngày 22/9 thông báo thử nghiệm thành công một hệ thống vũ khí mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ông Kim khẳng định cuộc thử nghiệm là minh chứng cho công nghệ quốc phòng tiên tiến và đổi mới trong hiện đại hóa lực lượng vũ trang, đồng thời mang ý nghĩa quan trọng đối với mức độ sẵn sàng chiến đấu của quốc gia.

Theo các tin tức công bố, KCNA không nêu rõ loại vũ khí thử nghiệm, nhưng động thái diễn ra sau khi Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển ngày 20/9. Tên lửa đầu tiên bay 450km và chiếc còn lại bay khoảng 600km, được cho là thuộc dòng Hwasong-11. Mỹ, Hàn và Nhật Bản đã thảo luận qua điện thoại để ứng phó.

Ukraine nêu điều kiện ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ dừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nếu Điện Kremlin cam kết ngừng nhắm vào ngành năng lượng, cơ sở hạ tầng trọng yếu và xuất khẩu lương thực của Ukraine. Ông Zelensky khẳng định sẵn sàng thảo luận vấn đề này tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và nhấn mạnh xung đột cần phải chấm dứt.

Nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng gặp Tổng thống Putin với điều kiện có bảo đảm an ninh thực chất, trong khi Điện Kremlin xác nhận đang thảo luận với Mỹ về cuộc gặp ba bên. Dù Mỹ từng đề nghị ngừng tập kích để tránh tăng giá dầu, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 21/9 cho biết các đợt tấn công đã làm giảm 45% tổng công suất lọc dầu của Nga.

Nhật Bản sơ tán hàng triệu người dân vì ảnh hưởng của bão Dujuan

Một khu vực ở tỉnh Chiba bị ngập lụt vì mưa lớn kéo dài. Ảnh: Kyodo

Bão Dujuan diễn biến phức tạp tại miền đông Nhật Bản gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Cơ quan Cứu hỏa và Quản lý thảm họa Nhật Bản đã khuyến cáo hơn 1,6 triệu dân tại Tokyo cùng vùng phụ cận sơ tán, đồng thời phát cảnh báo lở đất tại Tokyo, Chiba, Kanagawa và Shizuoka.

Ảnh hưởng của bão Dujuan khiến hệ thống giao thông bị tê liệt khi gần 300 chuyến bay bị hủy trong ngày 21/9, bao gồm ít nhất 92 chuyến quốc tế và nội địa. Tình trạng mất điện xảy ra tại hơn 9.000 hộ gia đình gần Tokyo, trong khi nhiều tuyến đường sắt bị tạm ngừng hoạt động. Dự báo mưa lớn vẫn sẽ tiếp diễn trong những ngày tới.