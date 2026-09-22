Ông Trump cân nhắc 3 phương án giải quyết xung đột với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran cần hành xử đúng mực và cho biết ông đang cân nhắc 3 phương án: xóa sổ Iran, để kinh tế nước này tự sụp đổ hoặc đạt thỏa thuận hòa bình. Ông Trump nói sẵn sàng xem xét gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhưng thừa nhận khó tìm quan chức Tehran đủ khả năng chốt thỏa thuận, đồng thời xác nhận Houthi đồng ý không tấn công quân đội Mỹ.

Phản ứng trước tuyên bố từ Washington, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nhận định Mỹ đang ở vị thế dễ bị tổn thương dù liên tục phô trương sức mạnh. Ông Ghalibaf ví tình hình hiện tại như nghịch lý Schrödinger và khẳng định Mỹ không thể thực hiện mục tiêu bóp nghẹt Iran mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào.

Tàu hàng 229m đâm tàu cá Trung Quốc gần eo biển Singapore

Tàu chở hàng va chạm với tàu cá gần Singapore. Video: BBC

Một vụ va chạm xảy ra vào ngày 17/9 gần eo biển Singapore khi tàu chở hàng First Margaux treo cờ Panama dài 229m đâm trực diện vào tàu cá Trung Quốc Luqing Yuanyu 108 dài 49m. Hình ảnh từ video ghi lại cho thấy tàu cá nghiêng mạnh và nước tràn qua boong ngay sau cú đâm, khi cả hai con tàu đang di chuyển vào hệ thống phân luồng giao thông được quy định.

Theo các tin tức, tàu cá Trung Quốc vẫn nổi sau vụ va chạm và dường như đã tự di chuyển về một cầu cảng gần đó. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại về người, đồng thời các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức cũng như xác định nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự cố hàng hải này.

Nga đẩy lùi đợt tấn công dữ dội của UAV Ukraine vào Moscow

Moscow hứng chịu đợt tập kích dữ dội của UAV Ukraine. Nguồn: Anadolu

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn hơn 1.600 UAV của Ukraine, trong đó có 450 chiếc hướng về thủ đô. Ông khẳng định đợt tấn công chưa từng có nhằm mục đích phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội Nga nhưng đối phương đã thất bại. Tại Moscow, UAV làm hư hại một cơ sở ở nhà máy lọc dầu và một tòa nhà dân cư.

Đợt tập kích khiến 2 người thiệt mạng và 20 người bị thương ở vùng ngoại ô Moscow. Một phụ nữ tử vong tại làng Sofyino khi UAV đánh trúng chung cư, còn tại Orekhovo-Zuyevo, một người đàn ông cao tuổi thiệt mạng do nhà riêng bốc cháy. Bất chấp vụ việc xảy ra ngay trước ngày bỏ phiếu cuối cùng, toàn bộ 1.443 điểm bầu cử ở Moscow vẫn mở cửa đúng giờ.

Nga nói EU đang phải đối mặt với 'khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất lịch sử'

Đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev. Ảnh: Sputnik

Đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev ngày 20/9 cảnh báo EU đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất lịch sử do chính khối này tự gây ra khi cắt giảm nhập khẩu nguồn cung giá rẻ từ Nga. Dù Moscow đề nghị hỗ trợ bù đắp lượng dầu thiếu hụt vì xung đột Trung Đông và nối lại cung cấp năng lượng, EU vẫn chưa đưa ra câu trả lời.

Khủng hoảng gia tăng do gián đoạn vận chuyển tại eo biển Hormuz, cùng các đợt tấn công của Houthi ở Biển Đỏ và Ảrập Xêút. Giá xăng toàn EU đã tăng 24%, dầu diesel tăng 38% và giá nhiên liệu bay tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái. Tình trạng thiếu nhiên liệu đã khiến 15% trạm xăng ở Pháp gặp sự cố nguồn cung, trong khi giá nhiên liệu tại Đức đạt mức kỷ lục.