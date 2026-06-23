Ông Trump cảnh báo Iran về việc không tuân thủ thỏa thuận

Ngày 22/6, ông Trump tuyên bố sẽ làm những gì cần thiết nếu Iran vi phạm thỏa thuận, nhấn mạnh việc ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân là ưu tiên hàng đầu. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định biết cách đối phó hiệu quả với việc Israel duy trì quân đội ở nam Lebanon.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Trước đó, Mỹ và Iran đã ký Bản ghi nhớ nhằm chấm dứt vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận. Mỹ cam kết dỡ phong tỏa hải quân, trong khi Iran tạo điều kiện cho tàu thuyền lưu thông an toàn qua Vịnh Ba Tư và biển Oman trong 60 ngày.

Iran bác bỏ tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ

Cùng ngày 22/6, Iran bác bỏ tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance về việc Tehran đồng ý cho các thanh tra IAEA trở lại. Người phát ngôn Iran Esmail Baqai khẳng định nước này không đưa ra cam kết mới nào và mọi việc sẽ theo thủ tục hiện hành của Iran.

Các thanh tra IAEA. Ảnh: Anadolu

Phía Iran trước đó đã đình chỉ quyền tiếp cận của IAEA sau cuộc xung đột vào hè năm ngoái. Nguồn tin cho biết phái đoàn Iran từng bỏ ngang cuộc gặp và không có cuộc họp 4 bên nào diễn ra sau bài đăng mang tính đe dọa của Tổng thống Mỹ Trump.

Ông Trump lên tiếng về việc Thủ tướng Anh Starmer từ chức

Tổng thống Mỹ Trump hôm 22/6 nhận định việc Thủ tướng Anh Starmer từ chức bắt nguồn từ sai lầm trong chính sách năng lượng khi quá phụ thuộc vào nước ngoài cũng như chính sách nhập cư sai lầm và việc kiểm soát tỷ lệ tội phạm kém hiệu quả tại Anh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: NYT

Theo các nguồn tin tức, ông Trump cũng không hài lòng vì London chần chừ cho Mỹ dùng căn cứ Cyprus để tấn công Iran. Trước đó, ông Starmer thông báo từ chức lãnh đạo Công đảng nhưng vẫn tạm giữ ghế thủ tướng trong thời gian chuyển giao.