Trong bài phát biểu do Văn phòng Tổng thống Ukraine công bố đêm 26/6, ông Zelensky cho hay: “Trong ngày 26/6, đã có thêm 160 quân nhân nữa trở về Ukraine. Gần như toàn bộ họ đã bị đối phương bắt giữ từ năm 2022. Những quân nhân trên tham chiến ở Mariupol, nhà máy Azovstal, khắp vùng Donetsk và nhiều khu vực khác như Zaporizhzhia, Kiev và Sumy. Chúng ta phải đưa tất cả bọn họ trở về nhà”.

Các binh sĩ Ukraine được Nga trả tự do. Ảnh: Cục An ninh Ukraine

Ông Zelensky thống kê kể từ khi xung đột nổ ra, phía Nga đã trao trả cho Ukraine hơn 9.500 tù binh. “Chỉ riêng trong năm nay, có 1.596 binh sĩ của chúng tôi đã trở về nhà”, Tổng thống Ukraine nói.

Theo hãng thông tấn TASS, trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận phía Ukraine đã trả tự do 160 binh sĩ của nước này và họ hiện có mặt trên lãnh thổ Belarus.

Nga chặn cuộc phản công ở Donetsk

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm nay (27/6), chuyên gia quân sự Andrei Marochko nói các đơn vị Nga mới đây đã ngăn chặn một cuộc phản công của các lực lượng Kiev tại mặt trận Lyman thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.

Ông Marochko thông tin: “Tại khu vực làng Dibrova, đông nam thành phố Lyman, các đơn vị đối phương tiếp tục phản công và cố vòng qua vị trí của quân Nga từ hai bên sườn. Tuy nhiên, tình hình ở đó hiện đã ổn định khi đối phương không thể đột phá tuyến phòng thủ của chúng tôi”.

Theo bản đồ cập nhật từ chuyên trang theo dõi xung đột Deep State, vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa các lực lượng Nga và quân phòng thủ Ukraine, đang bao trùm địa phận làng Dibrova. Quân Nga cũng đang tổ chức 2 mũi tấn công vào vị trí của các binh sĩ Ukraine tại đó.