Đánh bom kinh hoàng tại trung tâm Moscow, hơn 20 người thương vong

Cảnh sát Nga tại hiện trường vụ đánh bom ở Moscow. Ảnh: TASS

Tối 1/8, một vụ đánh bom xảy ra tại nhà hàng ở trung tâm thủ đô Moscow (Nga) làm 3 người chết và 21 người bị thương. Sự việc bùng phát khi một phụ nữ mang thiết bị nổ tự chế vào quán bị bảo vệ ngăn cản, khiến quả bom phát nổ. Cả hai người này cùng một vị khách đã tử vong tại hiện trường.

Các nạn nhân bị thương đã nhận được sự hỗ trợ y tế kịp thời. Cơ quan chức năng nhận định quả bom có sức công phá tương đương 1kg TNT và nghi ngờ bị kích nổ từ xa. Sau sự cố, cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh Quảng trường Kudrinskaya và chính quyền cho hoãn Lễ hội đua xe đạp đêm của thành phố.

Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran vào cuối tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA-EFE

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran sau khi Tehran và các nước Trung Đông đề nghị thêm thời gian hoàn tất thỏa thuận hòa bình. Ông cho biết các bên, gồm cả Israel, đã thống nhất điều khoản mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ phía Iran.

Theo các tin tức trước đó, Mỹ và Israel từng lên kế hoạch tập kích hạ tầng năng lượng Iran. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định hoãn tấn công để hướng tới thỏa thuận chung, dù Mỹ đã chuẩn bị sức mạnh quân sự chưa từng có. Ông nhấn mạnh quyết định này phụ thuộc vào việc các bên nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi du khách Nga sau vụ án chấn động

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: PBS

Ngày 1/8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đến Chonburi giám sát điều tra vụ án sát hại 2 du khách Nga và gia đình 3 người địa phương. Ông Anutin gửi lời xin lỗi đến du khách Nga, chia buồn với gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát an ninh tại các khu vực rủi ro.

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 2 nghi phạm đầu tiên vào ngày 31/7 khi họ sát hại 2 du khách Nga để cướp xe máy. Tại hiện trường chôn xác, lực lượng chức năng phát hiện thêm thi thể gia đình 3 người, từ đó truy bắt thêm 2 đồng phạm. Nhóm đối tượng này đã thừa nhận hành vi sát hại các nạn nhân để cướp tài sản.