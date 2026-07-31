Mỹ thúc giục Ukraine kết thúc xung đột, Nga giành thêm làng

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Ngày 29/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Tổng thống Ukraine Zelensky nhanh chóng chấm dứt xung đột với Nga, đồng thời khẳng định vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với cả ông Putin và ông Zelensky. Phía Ukraine xác nhận hai bên nhất trí khôi phục ngoại giao. Ông Zelensky cũng làm việc với các đối tác về tên lửa Patriot.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát hai khu định cư gồm làng Novaya Sich ở Sumy và làng Svetloye ở Donetsk. Theo giới quan sát, việc kiểm soát Svetloye sẽ tạo đà cho lực lượng Nga hướng tới mục tiêu tiếp theo là khu dân cư Vodyanskoye lân cận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo trừng phạt Iran cứng rắn hơn

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Ngày 29/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ giáng đòn đáp trả mạnh mẽ sau khi Iran liên tục phóng tên lửa vào các căn cứ của Mỹ ở Vùng Vịnh. Dù toàn bộ tên lửa đã bị đánh chặn, ông Trump nhận định đợt tấn công do một nhóm khác chỉ đạo và cho biết Tehran đã gửi lời xin lỗi về vụ việc.

Theo các tin tức liên quan, ông Trump nghi ngờ khả năng Trung Quốc cung cấp hàng trăm bệ phóng tên lửa cho Iran vì Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định sẽ không tham gia. Cùng ngày 29/7, Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố lệnh trừng phạt mới nhắm vào 8 tàu chở dầu và 10 thực thể liên quan Iran.

Mỹ nối lại các cuộc không kích nhắm vào Iran

Chiến đấu cơ Mỹ xuất kích từ tàu sân bay. Ảnh: CENTCOM

Tối 29/7 (giờ Mỹ), quân đội Mỹ thực hiện các cuộc không kích mới vào nhiều mục tiêu tại Iran để đáp trả vụ tập kích tên lửa của Tehran trước đó. Truyền thông Iran ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn ở thành phố Bandar Abbas và các đảo Abu Musa, Kish, Qeshm sau đòn không kích từ phía Washington.

Động thái quân sự này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran. Trước đó, Mỹ cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bất ngờ phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhắm vào các đơn vị Mỹ tại Trung Đông nhưng toàn bộ đều bị đánh chặn.