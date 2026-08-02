Theo RT, Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Liên bang Nga (NAC) tối 1/8 đã đưa ra báo cáo về vụ đánh bom xảy ra tại một quán cà phê ngoài trời cạnh Tòa nhà số 1, Quảng trường Kudrinskaya.

"Vụ nổ xảy ra vào hồi 20 giờ 10 phút, khi một phụ nữ chưa rõ danh tính tìm cách mang một thiết bị nổ tự chế vào quán cà phê nhưng bị một nhân viên bảo vệ ngăn lại. Thiết bị này đã phát nổ sau đó, khiến 3 người chết và 21 người bị thương. Những người thiệt mạng bao gồm người phụ nữ mang theo thiết bị nổ, nhân viên bảo vệ và một khách đang có mặt tại quán cà phê", báo cáo của NAC cho biết.

Cảnh sát Nga tại hiện trường vụ đánh bom ở Moscow. Ảnh: TASS

Trợ lý Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Alexey Kuznetso nhấn mạnh rằng toàn bộ người bị thương đã được cung cấp đầy đủ các dịch vụ cấp cứu và điều trị cần thiết. Trong số này có những trường hợp tương đối nghiêm trọng, khi bị chấn thương ở đầu và bỏng ở nhiều vị trí.

Các nhà điều tra tin rằng thiết bị nổ tự chế này có sức công phá tương đương khoảng 1kg TNT và chứa các viên bi kim loại được thiết kế để gây thương vong tối đa. Theo báo Kommersant, cơ quan chức năng đang xem xét khả năng ai đó đã kích nổ quả bom từ xa, khi mà người phụ nữ không hề hay biết.

Sau vụ nổ, cảnh sát đã tạm thời phong tỏa một số tuyến đường xung quanh Quảng trường Kudrinskaya, trong khi các ga tàu điện ngầm Barrikadnaya và Krasnopresnenskaya của Moscow vẫn hoạt động bình thường. Chính quyền thành phố cũng đã hoãn Lễ hội đua xe đạp đêm Moscow, dự kiến diễn ra dọc theo Vành đai Vườn.