Iran cảnh báo Mỹ sẽ "trả giá", Trung Quốc phủ nhận gửi vũ khí

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA

Ngày 31/7, Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố Mỹ sẽ "phải trả giá" vì gây thiệt mạng cho dân thường sau các đợt tấn công vào đảo Qeshm cùng các khu vực Minab, Lamerd. Phía Mỹ chưa bình luận về vụ việc. Trước đợt tập kích đáp trả lẫn nhau ở Vùng Vịnh, Pakistan tuyên bố đang nỗ lực thúc đẩy hai bên đối thoại.

Liên quan đến cáo buộc từ truyền thông Anh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 30/7 đã bác bỏ tin đồn Bắc Kinh sẽ gửi 300 - 400 bệ phóng tên lửa phòng không vác vai cho Tehran, khẳng định thông tin sai sự thật. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ thất vọng nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Iran.

Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận giải giáp Hamas tại Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: UPI

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hội đồng Hòa bình do ông đứng đầu đạt "thỏa thuận lịch sử" giải giáp hoàn toàn Hamas và các nhóm vũ trang ở Dải Gaza. Thỏa thuận giúp Gaza được điều hành bởi chính phủ Palestine mới, hướng tới đảm bảo an ninh cho Israel và ngăn chặn các mối đe dọa tái diễn.

Theo các tin tức cập nhật, thỏa thuận sẽ triển khai theo giai đoạn. Sau khi giải giáp hoàn tất, Israel sẽ rút quân để Lực lượng Ổn định quốc tế phối hợp với cảnh sát Palestine mới đảm bảo an ninh. Hiện Hamas chưa phản hồi về thông tin này. ÔngTrump đã công bố thành lập Hội đồng Hòa bình hồi đầu năm nay để giám sát việc tái thiết và quản lý Dải Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas vào tháng 10/2025.

Hàng nghìn người di cư trái phép tràn vào Tây Ban Nha

Ngày 30/7, khoảng 2.000 người di cư Bắc Phi đã tràn qua biển và phá vỡ hàng rào biên giới từ Morocco vào Ceuta thuộc Tây Ban Nha, gây ra tình trạng khẩn cấp nhân đạo. Thị trưởng Ceuta kêu gọi đóng cửa biên giới và ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhưng Bộ Nội vụ Tây Ban Nha đã bác bỏ.

Thủ tướng Pedro Sanchez đã điều động lực lượng binh sĩ và cảnh sát chuyên trách đến Ceuta để hỗ trợ Vệ binh quốc gia kiểm soát tình hình khi biên giới bị sụp đổ. Thủ tướng Sanchez cùng Bộ trưởng Nội vụ dự kiến thăm Ceuta ngày 31/7, đồng thời cam kết phối hợp với Morocco để hồi hương người di cư.