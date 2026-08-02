Mỹ không chuyển giao công nghệ Patriot cho Ukraine

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: US Army

Ngày 31/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington chưa đồng ý cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot và cho rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Dù trước đó Tổng thống Zelensky tuyên bố Mỹ đã chấp thuận cấp phép, ông Trump nhấn mạnh việc chuyển giao công nghệ vũ khí tiên tiến này cần hết sức thận trọng.

Hiện chỉ có Nhật Bản và Đức được cấp phép sản xuất tên lửa Patriot ngoài Mỹ, trong khi Ukraine rất cần hỗ trợ phòng không trước các cuộc tấn công của Nga. Cũng trong ngày 31/7, ông Trump cho biết Mỹ có quyền tiếp cận nguồn khoáng sản đất hiếm của Ukraine theo thỏa thuận và có thể lấy hầu như bất cứ thứ gì muốn.

Chi phí chiến sự Mỹ-Iran tăng vọt vì tên lửa đắt đỏ

Mỹ đang sử dụng hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot để phòng thủ trước các cuộc tấn công của Iran trong khu vực. Ảnh: US Department of Defense

Cuộc xung đột với Iran khiến chi phí chiến sự của Mỹ tăng mạnh khi Lầu Năm Góc liên tục sử dụng các loại vũ khí hiện đại đắt đỏ, như tên lửa đánh chặn SM-3 có giá tới 28 triệu USD/quả. Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính chi phí đã lên tới 37,5 tỷ USD, trong khi khoản chi cho đạn dược chiếm phần lớn ngân sách.

CSIS nhận định chi phí thực tế có thể lên tới 40 tỷ USD, với khoảng 26 tỷ USD dành riêng cho đạn dược như Tomahawk hay JASSM. Trong khi Mỹ tiêu tốn nguồn lực lớn cho các hệ thống đắt tiền, Iran lại tận dụng lợi thế vũ khí giá rẻ như UAV Shahed chỉ từ 20.000 đến 50.000 USD để đáp trả liên tiếp.

Ukraine công bố tổn thất, Nga tập kích tàu hàng quân sự ở Biển Đen

Ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga chịu tổn thất khoảng 1,6 triệu người, gồm 700.000 binh sĩ tử trận - cao gấp 14 lần số quân nhân Ukraine thiệt mạng (khoảng 50.000 người). Phía Ukraine cũng ghi nhận khoảng 400.000 binh sĩ bị thương cùng nhiều trường hợp mất tích.

Các hãng tin độc lập hiện chưa thể xác minh số liệu do ông Zelensky cung cấp. Ở diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngày 31/7 đã dùng các loại UAV cảm tử như Geran, Gerbera và Lancet tấn công 3 tàu chở vũ khí, hàng quân sự của Ukraine tại khu vực phía nam Odesa và cảng Chornomorsk thuộc Biển Đen.