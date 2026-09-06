Liên Hợp Quốc thông qua bản đồ thế giới mới

Bản đồ thế giới theo phép chiếu mới. Ảnh: equal-earth.com

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết "Sửa bản đồ" nhằm loại bỏ bản đồ phép chiếu Mercator từ thế kỷ 16 và chuyển sang phép chiếu Equal Earth phát triển năm 2018. Với 164 quốc gia ủng hộ và chỉ Mỹ bỏ phiếu chống, nghị quyết do Liên minh châu Phi cùng Bahamas đề xuất nhằm thể hiện chính xác diện tích các châu lục, đặc biệt là xóa bỏ sự "thu nhỏ" châu Phi.

Phép chiếu Mercator cũ phóng đại các vùng xa xích đạo, khiến Greenland trông to bằng châu Phi dù thực tế kém 14 lần. Sự lệch lệch này bị cho là củng cố tư duy "lấy châu Âu làm trung tâm". Dù nghị quyết Liên Hợp Quốc không bắt buộc thi hành, kết quả bỏ phiếu này được dự báo sẽ thúc đẩy việc cập nhật chương trình giảng dạy và các nền tảng công nghệ trên toàn cầu.

Ông Trump cảnh báo Iran, yêu cầu Mỹ rút quân

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Ngày 4/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã đạt thành công lớn trong các chiến dịch ở Iran và Venezuela, đồng thời cảnh báo có thể sớm tấn công cơ sở hạt nhân Núi Pickaxe của Tehran. Ông Trump hạ thấp quy mô xung đột Trung Đông khi gọi đây là vấn đề nhỏ và cho rằng hai bên hiện không giao chiến, dù quân đội Mỹ vừa đánh phá gần 60 mục tiêu của Iran quanh eo biển Hormuz.

Đáp lại, phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia yêu cầu Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi Trung Đông và bồi thường thiệt hại cho các quốc gia trong khu vực. Ông Akraminia quy trách nhiệm cho Washington về việc giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao, đồng thời tái khẳng định chủ quyền đối với eo biển Hormuz và đe dọa tiến hành các đợt tấn công phủ đầu nếu xuất hiện mối đe dọa.

Nga tập kích trụ sở cơ quan an ninh Ukraine ở trung tâm Kiev

Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và người đứng đầu SBU. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Telegram

Ngày 4/9, một UAV Nga đã đánh trúng trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tại Kiev làm 12 người bị thương, đánh dấu lần đầu tiên tòa nhà này bị nhắm trúng trong hơn 4,5 năm xung đột. Tổng thống Zelensky cho biết UAV nhắm thẳng vào văn phòng người đứng đầu SBU Oleksandr Poklad nhưng ông vẫn an toàn, đồng thời chỉ thị quân đội cùng SBU chuẩn bị một phản ứng tương xứng nhằm vào phía Nga.

Vụ việc cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng hệ thống phòng không của Ukraine trước các đợt không kích liên tục vào Kiev. Giới phân tích đánh giá các cuộc tấn công gần đây sử dụng UAV động cơ phản lực đạt tốc độ tới 500 km/h, vượt quá khả năng đánh chặn của các nhóm hỏa lực cơ động và đòi hỏi tên lửa đất đối không hoặc máy bay chiến đấu - những khí tài mà Ukraine đang rất hạn chế.

Cứu sống công dân Trung Quốc mắc kẹt 10 ngày trong đường hầm ở Nepal

Công dân Trung Quốc được đưa khỏi hầm thuỷ điện ở Nepal. Ảnh: Quân đội Nepal

Chiều 5/9, lực lượng cứu hộ Nepal cùng các chuyên gia nước ngoài đã giải cứu thành công một công dân Trung Quốc tên Luhaitao còn sống từ độ sâu khoảng 225m bên trong đường hầm Dự án Thủy điện Upper Trishuli-1. Đây là nạn nhân thứ ba được cứu sống tại khu vực này sau thảm họa lũ quét tuần trước, nâng tổng số công nhân được đưa ra ngoài an toàn lên 3 người sau 10 ngày mắc kẹt.

Theo các tin tức từ giới chức địa phương, trận lũ quét thảm khốc tại khu vực biên giới Trung - Nam đã làm 1.375 người thiệt mạng và hơn 5.000 người mất tích. Hiện tại, khoảng 900 công nhân thuộc 12 dự án thủy điện ở Nepal vẫn chưa được tìm thấy, trong đó ước tính còn khoảng 500 người đang bị kẹt lại bên trong các đường hầm; công tác cứu hộ khẩn cấp vẫn đang tiếp tục diễn ra.