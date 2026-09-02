Điện Kremlin sẵn sàng đón Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nga

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ngày 31/8, người phát ngôn Dmitry Peskov khẳng định Nga hoan nghênh các nỗ lực trung gian và sẵn sàng đón tiếp Tổng thống Zelensky đến Moscow để đàm phán. Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý chính quyền Kiev hiện chưa sẵn sàng và một hội nghị thượng đỉnh ba bên chỉ có thể diễn ra khi thỏa thuận đã được thống nhất. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng đã trao đổi ngắn về vấn đề Ukraine với Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới tại Nga, đại diện Điện Kremlin tuyên bố Moscow không quan tâm đến việc châu Âu có công nhận kết quả hay không. Ông Peskov nhấn mạnh Nga có tiến trình chính trị riêng và chiến dịch tranh cử đang diễn ra sôi động. Dù lường trước các hành vi can thiệp hay khiêu khích từ phía châu Âu trong thời gian bầu cử, chính quyền Nga đã có nhiều kinh nghiệm và sẽ thực hiện mọi biện pháp ứng phó cần thiết.

Cảnh sát Mỹ bắn hạ kẻ tấn công bằng dao tại Quảng trường Thời đại

Cảnh sát Mỹ khống chế đối tượng cầm dao đâm chém. Video: Open Source Intel

Khoảng 16h27 ngày 31/8, nghi phạm Pamela Cisneros (49 tuổi) có tiền sử bệnh tâm thần đã dùng hai con dao bếp đâm ngẫu nhiên vào bụng hai người tại Quảng trường Thời đại, New York. Lực lượng cảnh sát đã tiếp cận và cố gắng thuyết phục đối tượng bỏ vũ khí trong khoảng 4 phút nhưng không thành công. Cisneros kiên quyết chống đối và tuyên bố không bỏ dao.

Sau khi dùng súng điện khống chế thất bại vì nghi phạm vẫn tiến tới, hai cảnh sát đã nổ súng công vụ. Cisneros cùng hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu; nghi phạm và nạn nhân nữ tử vong tại bệnh viện, còn nạn nhân nam trong tình trạng ổn định. Cả Ủy viên cảnh sát và Thị trưởng New York đều lên tiếng bảo vệ hành động sử dụng vũ lực của lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn thảm kịch.

Công trình duy nhất đứng vững tại cửa khẩu Nepal-Trung Quốc sau lũ quét

Các máy xúc hạng nặng đang dọn đường dẫn tới cửa khẩu Gyirong tại khu vực bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất. Ảnh: China News Service.

Tại cửa khẩu Gyirong ở biên giới Trung Quốc - Nepal, một tháp nước trên núi là công trình duy nhất còn đứng vững sau trận lũ quét ngày 26/8. Tối 31/8, CCTV cho biết công tác sửa chữa gặp khó khăn do đường hẹp, mưa liên tục gây sạt lở và địa hình quanh co hạn chế radar. Lực lượng chức năng đã lập các chốt quan sát an toàn cách nhau 10m và lắp dây thang dài giúp công nhân thoát hiểm khi khẩn cấp.

Theo các tin tức cập nhật từ nhà chức trách hai nước, thảm họa đã khiến 995 người thiệt mạng và 4.471 người mất tích. Nepal phải chôn hàng trăm thi thể vô danh trong mộ tập thể, đồng thời nỗ lực tìm kiếm hơn 900 công nhân mắc kẹt tại các đường hầm thủy điện dọc sông Trishuli. Liên Hợp Quốc cảnh báo người sống sót đang rất cần thực phẩm, nước sạch, chỗ ở và điều kiện vệ sinh do đường xá, cầu cống bị tàn phá nặng nề.

Không có lá chắn phòng thủ tên lửa, Ukraine săn lùng bệ phóng của Nga

Thay vì đánh chặn tên lửa Nga, Ukraine hiện tìm cách săn lùng và phá hủy các bệ phóng tên lửa của nước láng giềng. Ảnh: Wikimedia

Trước tình trạng kho tên lửa đánh chặn Patriot liên tục tiệm cận mức cạn kiệt, Ukraine đang chuyển từ chiến lược phòng ngự sang săn lùng các bệ phóng tên lửa của Nga. Ngày 22/8, Tổng thống Zelensky lần đầu tiết lộ lực lượng Ukraine đã tập kích một bệ phóng Iskander gần biên giới. Việc chủ động tấn công các mắt xích hậu cần được coi là giải pháp duy nhất nhằm ngăn chặn từ xa các cuộc tập kích quy mô lớn của Moscow.

Việc truy lùng các bệ phóng tên lửa đạn đạo đòi hỏi lượng lớn thông tin tình báo và mang tính nhạy cảm chiến lược rất cao. Dù đã đạt được những kết quả ban đầu, chuyên gia hàng không Anatolii Khrapchynskyi nhận định Ukraine vẫn còn đối mặt nhiều rào cản nghiêm trọng để có thể phát triển năng lực phản công này thành một hệ thống hiệu quả. Các đơn vị đặc nhiệm Ukraine cũng từ chối thảo luận chi tiết về chiến dịch.