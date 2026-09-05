Tướng Nga bị bắn trọng thương trong một vụ mưu sát

Tướng Nga Varpakhovich. Ảnh: Telegram

Ngày 3/9, một vụ mưu sát bằng súng đã xảy ra tại thành phố Engels (Nga), khiến một quân nhân bị bắn nhiều phát đạn và nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nhiều kênh truyền thông đưa tin nạn nhân là Thiếu tướng Nikolai Varpakhovich, Tư lệnh Sư đoàn Không quân ném bom hạng nặng số 22 của Nga. Kẻ tấn công được cho là đã nổ súng rồi tẩu thoát bằng xe máy; Ủy ban Điều tra Nga đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Chỉ 3 ngày trước vụ ám sát, phía Ukraine đã chính thức buộc tội Tướng Varpakhovich vì cáo buộc ông chỉ đạo vụ tập kích tên lửa vào Bệnh viện Nhi Okhmatdyt ở Kiev hồi tháng 7/2024, làm 3 người chết và hư hại nhiều khu điều trị. Sau sự việc tại Engels, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ thực hiện các chiến dịch bất đối xứng để đáp trả Nga. Phía Moscow hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.

Mỹ ra điều kiện nối lại đàm phán với Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: EPA

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhận định mối quan hệ căng thẳng với Iran không phải là chiến tranh do các giao tranh trực tiếp đã chấm dứt từ nhiều tháng trước, dù đụng độ hỏa lực vừa tái diễn 3 ngày liên tiếp. Sau khi thỏa thuận ngừng bắn do ông đàm phán sụp đổ vào mùa hè, Mỹ đã tiến hành các đợt không kích mới nhắm vào vị trí của Iran quanh eo biển Hormuz. Phía Mỹ cũng đang điều tra báo cáo về 4 dân thường tử vong trong đợt tấn công này.

Theo các tin tức từ Nhà Trắng, ông Vance khẳng định Mỹ sẽ không đàm phán trừ khi Iran dừng nổ súng vào tàu thương mại, đồng thời chưa thể xác định thời điểm kết thúc xung đột. Động thái hạ thấp quy mô giao tranh diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đang đến gần. Theo số liệu từ Lầu Năm Góc tính từ cuối tháng 2, xung đột đã làm 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng và 790 người bị thương, gây sức ép lớn lên giá xăng dầu.

Ông Trump tuyên bố sẽ đòi châu Âu bồi hoàn chi phí Mỹ viện trợ cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg

Ngày 3/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ yêu cầu châu Âu hoàn trả các khoản viện trợ hàng trăm tỷ USD mà chính quyền Joe Biden đã cung cấp miễn phí cho Ukraine và NATO. Động thái này đưa ra trong bối cảnh ông tức giận vì các đồng minh châu Âu từ chối tham gia chiến dịch chống Iran, đồng thời khẳng định châu Âu phải gánh vác chi phí phòng thủ cho Kiev.

Bên cạnh đó, ông Trump chỉ trích gay gắt báo chí đưa tin quân đội Mỹ cạn kiệt tên lửa do xung đột với Iran, tuyên bố Washington sở hữu kho đạn dược vô tận. Trước đòi hỏi viện trợ Patriot từ ông Zelensky, ông Trump cho rằng ông Biden đã chuyển giao lượng đạn dược trị giá 300 tỷ USD cho Ukraine và nhấn mạnh lực lượng Mỹ cũng cần vũ khí để dự phòng.

Trong suốt nhiệm kỳ hai, ông Trump liên tục yêu cầu châu Âu chi trả cho phòng thủ Ukraine và đòi Kiev hoàn trả viện trợ. Tại hội nghị CPAC tháng 2, ông từng đề xuất thu hồi lại kinh phí thông qua thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận một nửa nguồn thu tài nguyên thiên nhiên như đất hiếm và dầu mỏ của Ukraine. Hiện viện trợ Mỹ cho Kiev vẫn đang bị đình trệ.

2 người được cứu sống kỳ diệu sau 9 ngày bị lũ vùi lấp trong hầm thủy điện Nepal

Anh Sanjay Shah được nhân viên cứu hộ cõng sau khi được cứu ra khỏi đường hầm thủy điện. Ảnh: Quân đội Nepal.

Ngày 4/9, lực lượng cứu hộ Nepal đã giải cứu thành công hai người mắc kẹt suốt 9 ngày ở độ sâu 170m bên trong đường hầm thủy điện Upper Trishuli 3A. Hai nạn nhân là quản đốc Sanjay Shah và giám sát viên Kabir Maharjan. Sự việc xảy ra sau khi trận lũ quét kinh hoàng do sụp đổ sông băng tràn qua thung lũng sông Trishuli vào tuần trước, phá hủy nhiều công trình.

Lực lượng chức năng đã mất 6 ngày dọn bùn đất để tiếp cận lối vào và thắp lên hy vọng khi nghe thấy tiếng hồi đáp từ bên trong. Hiện giới chức tin rằng vẫn còn khoảng 30 - 40 người sống sót trong hầm nhờ các túi khí. Trận lũ quét khiến khoảng 900 công nhân tại 12 dự án thủy điện mất tích, trong đó ước tính khoảng 500 người đang bị mắc kẹt dưới các đường hầm.