Ông Putin từ chối 'đóng băng' xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ngày 1/9, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga mong muốn đạt được nền hòa bình lâu dài và toàn diện ở Ukraine lẫn châu Âu, chứ không hướng tới việc đóng băng xung đột. Dù thừa nhận tiến trình đàm phán đang giậm chân tại chỗ, chủ nhân Điện Kremlin khẳng định Moscow luôn sẵn sàng đón nhận những đóng góp thực chất từ các bên trung gian để tránh việc thảo luận kéo dài vô nghĩa.

Tổng thống Putin bác bỏ tin đồn về lệnh động viên quân sự mới khi nhấn mạnh quân đội Nga vẫn duy trì lợi thế trên chiến trường, kiểm soát thêm 270km2 lãnh thổ tại Donetsk trong tháng 8 và đang bao vây gần 7.000 quân Ukraine. Liên quan đến chuyến thăm Moscow của Giám đốc CIA John Ratcliffe, ông cho biết đây chỉ là hoạt động trao đổi thông tin bình thường giữa cơ quan đặc biệt hai nước.

Tổng thống Ukraine cảnh báo về vùng cấm bay Nga

Tổng thống Ukraine cảnh báo không phận Nga không còn an toàn vì UAV. Ảnh: SOPA Images

Ngày 1/9, Tổng thống Zelensky cảnh báo các hãng hàng không, công ty bảo hiểm và chính phủ nước ngoài rằng không phận Nga trên thực tế sẽ bị đóng cửa do nguy cơ từ UAV Ukraine. Dù không đe dọa hàng không dân dụng, Kiev khẳng định bầu trời Nga đã trở nên nguy hiểm, đồng thời sẵn sàng cung cấp thông tin rủi ro cho các tổ chức quốc tế cũng như tạm dừng tấn công để bảo đảm an toàn cho chuyến thăm của đối tác.

Đáp lại cảnh báo trên, Tổng thống Vladimir Putin lên tiếng chỉ trích tuyên bố của người đồng cấp Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin cho biết Nga không tấn công giới lãnh đạo quân sự - chính trị Kiev vì vẫn cần nhà đàm phán từ phía Ukraine nếu họ muốn giải quyết xung đột hòa bình. Trong khi đó, các đợt tập kích UAV tầm xa của Ukraine gia tăng thời gian qua đã liên tục làm gián đoạn hoạt động sân bay dân sự Nga.

Điện Kremlin nói về khả năng thượng đỉnh Nga - Mỹ - Trung

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov. Ảnh: TASS

Ngày 1/9, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov tiết lộ Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) về khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo truyền thông Nga, sự kiện dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị APEC tại Thâm Quyến vào tháng 11/2026. Tuy nhiên, phía Nhà Trắng cho biết hiện chưa có thông báo chính thức về việc ông Trump tham dự APEC.

Cùng với các tin tức trên, Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai tới Mỹ vào cuối tháng 9 để tiến hành hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Washington. Trọng tâm trao đổi chính giữa hai nhà lãnh đạo trong chuyến thăm sắp tới này sẽ xoay quanh hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Iran tuyên bố gây thương vong cho lính Mỹ, Peru cắt đứt quan hệ với Tehran

Iran phóng tên lửa tấn công các căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh. Video: RT

Ngày 2/9, đại diện quân đội Iran xác nhận đã tiến hành tập kích tên lửa và UAV vào các căn cứ Mỹ tại Kuwait, UAE, Bahrain và Jordan nhằm đáp trả các đòn tấn công trước đó của Washington. Phía Tehran khẳng định đợt tấn công gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, đồng thời khiến nhiều chỉ huy và binh sĩ Mỹ thương vong. IRGC nhấn mạnh căn cứ Ali Al Salem ở Kuwait cũng chịu tổn thất.

Phản ứng trước tình hình leo thang, Bộ Ngoại giao Peru ngày 1/9 tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran do cáo buộc Tehran kích động bạo lực tại Trung Đông và cản trở hàng hải qua eo biển Hormuz. Trái lại, Bộ Ngoại giao Yemen ngày 2/9 lên tiếng ủng hộ Iran, khẳng định các hành động đáp trả của Tehran đối với đòn gây hấn từ phía Mỹ là quyền tự vệ chính đáng theo luật pháp.