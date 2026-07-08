Theo hãng thông tấn Anadolu, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/7 tuyên bố Nga chưa từng châm ngòi một cuộc xung đột toàn cầu nào, nhấn mạnh rằng Moscow có học thuyết quy định rõ về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ khơi mào Thế Chiến III, bởi Nga là một quốc gia quá lớn và có trách nhiệm. Tất nhiên, chúng tôi có học thuyết hạt nhân của riêng mình. Nó rất dễ hiểu và đơn giản, nếu có bất kỳ nguy cơ nào đe dọa đến sự tồn vong của nhà nước Nga, thì vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng. Còn trong các trường hợp khác thì không", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cũng theo quan chức Điện Kremlin, Nga không cần đến vũ khí hạt nhân để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Chúng tôi đang đạt được những kết quả khả quan trên tiền tuyến mà không cần vũ khí hạt nhân. Và như Tổng thống Putin đã nói, nếu chính quyền Kiev tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga, thì chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc mở rộng vùng đệm an ninh dọc biên giới", ông Peskov nói.

Vào hồi tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov từng tuyên bố rằng bất kỳ hành động nào chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga từ phía các thế lực thù địch đều có thể dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xấu nhất.

Trong bình luận của mình, ông Peskov nhận định, giới chức châu Âu đang "mắc sai lầm lớn" khi nghĩ rằng họ có thể gây ra một thất bại chiến lược cho Nga. "Việc Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài thay vì tạo điều kiện cho hòa bình. Dường như EU đã chuyển từ một khối kinh tế thành một khối quân sự và chúng tôi sẽ triển khai thêm các biện pháp đáp trả nhằm bảo đảm an ninh quốc gia", ông Peskov cho hay.