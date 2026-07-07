Hàng triệu người Iran tiễn đưa cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei

Đám đông tham gia lễ tang tại thủ đô Tehran. Ảnh: WANA

Trong hai ngày 4-5/7, hàng triệu người dân Iran đã đổ về thủ đô Tehran tham dự lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, người qua đời ở tuổi 86 sau cuộc không kích của Mỹ và Israel. Người dân tập trung tại Grand Mosalla để viếng linh cữu và cử hành lễ cầu nguyện tập thể cho nhà lãnh đạo quá cố.

Trước đó, đại diện của hàng chục quốc gia và tổ chức quốc tế cũng đã có mặt tại Tehran vào ngày 3/6 để viếng ông Khamenei. Trong suốt thời gian diễn ra tang lễ, an ninh tại thủ đô Tehran được thắt chặt ở mức tối đa với xe bọc thép, súng máy và lính bắn tỉa được triển khai dày đặc.

Kiev hứng mưa tên lửa đạn đạo Nga trước thềm Thượng đỉnh NATO

Các vệt sáng do tên lửa tạo ra trên bầu trời Kiev. Ảnh: Pravda

Sáng sớm 6/7, Nga phóng tên lửa đạn đạo, hành trình và UAV tấn công Kiev, làm ít nhất 3 người bị thương, gây cháy và hư hại chung cư tại quận Podilskyi. Vụ việc diễn ra đúng như cảnh báo trước đó của Tổng thống Zelensky về một cuộc tập kích quy mô lớn và ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO.

Theo các nguồn tin tức, hội nghị NATO khai mạc ngày 7/7 tại Thổ Nhĩ Kỳ với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lấy xung đột này làm chủ đề chính. Hiện Nga đang tăng cường kiểm soát Donetsk, trong khi Ukraine cũng đẩy mạnh tập kích hạ tầng Nga sau cuộc điện đàm Putin - Trump hôm 4/7.

Tài liệu mật quân đội Anh bị phát hiện tại bãi rác

Tờ The Sun đưa tin một người dân đã phát hiện bộ tài liệu quân sự nhạy cảm của Trại Catterick – doanh trại lớn nhất của quân đội Anh – tại một bãi rác ở Bắc Yorkshire. Tài liệu này chứa thông tin chưa qua biên tập về tên, cấp bậc binh lính, chi tiết ca trực, kho vũ khí cùng các quy trình an ninh.

Trụ sở doanh trại Catterick của quân đội Anh ở Yorkshire. Ảnh: PA Images

Cựu sĩ quan tình báo Philip Ingram cảnh báo vụ việc vi phạm quy trình này có thể gây nguy hiểm nếu tài liệu lọt vào tay thế lực thù địch. Sự cố diễn ra trong bối cảnh quân đội Anh đang gặp khó khăn do thiếu hụt ngân sách bảo trì tàu ngầm, dẫn đến việc Bộ trưởng Quốc phòng Anh phải từ chức tháng trước.