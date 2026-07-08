Theo đài RT, Moscow lâu nay vẫn nhấn mạnh rằng Ukraine phải rút quân khỏi Donbass, khu vực chủ yếu nói tiếng Nga và đã bỏ phiếu trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga năm 2022. Điện Kremlin tin việc rút quân như vậy là cần thiết cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, Kiev nhất quyết bác bỏ yêu cầu này, đồng thời tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Die Weltwoche của Thụy Sĩ, được đăng tải hôm 7/7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Ông Zelensky lên nắm quyền với lời hứa với người dân của nước mình là sẽ chấm dứt xung đột… Ông ấy hiện vẫn có thể chấm dứt xung đột bằng cách đưa ra quyết định rất có trách nhiệm là rút quân khỏi Donbass, khỏi các khu vực hiện là lãnh thổ của Nga”.

Ông Peskov khẳng định nhà lãnh đạo Ukraine phải công nhận hiện trạng trên thực địa “như trên pháp lý”.

Khi được hỏi liệu việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine có chính đáng hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin nói Moscow đã buộc phải đưa ra quyết định này. “Điều đó là cần thiết dựa trên kinh nghiệm đàm phán với các chính quyền châu Âu và với Mỹ… Ngay khi bạn hiểu rằng không ai sẽ lắng nghe bạn, bạn phải có những bước đi kiên quyết”, ông Peskov giải thích.

Theo người phát ngôn Nga, cuộc xung đột kể từ đó đã trở thành một “cuộc chiến toàn diện”, trong đó Moscow không chỉ phải đối mặt với Ukraine, mà còn cả các nước phương Tây ủng hộ Kiev. Ông Peskov cáo buộc Mỹ và các nước châu Âu cung cấp cho Ukraine hàng triệu tấn vũ khí, cố vấn quân sự, thông tin tình báo vệ tinh và trí tuệ nhân tạo. Nga coi đây là sự can thiệp trực tiếp vào xung đột.

Về nguy cơ leo thang hạt nhân, ông Peskov lưu ý Nga “quá lớn và quá có trách nhiệm” nên không muốn gây ra một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 trong khi tiếp tục duy trì “đối thoại tốt” với Mỹ. Mặc dù quan hệ song phương với Washington “đang ở mức 0”, nhưng cả hai bên vẫn đủ thực tế để giữ các kênh liên lạc mở.

Trong cuộc phỏng vấn, phát ngôn viên Điện Kremlin đã gay gắt chỉ trích châu Âu và cáo buộc các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên tục di chuyển cơ sở hạ tầng quân sự đến gần biên giới Nga. “Liệu có quốc gia nào dung thứ cho điều đó không? Không… Chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh của mình”, ông Peskov cho hay.

Moscow đã nhiều lần cáo buộc các chính phủ châu Âu theo đuổi việc “quân sự hóa cực đoan” thông qua tăng chi tiêu quốc phòng và những lời lẽ ngày càng mang tính đối đầu. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tố cáo các nước thành viên NATO đang “công khai chuẩn bị cho một cuộc chiến” với xứ sở bạch dương và sử dụng những tuyên bố về mối đe dọa từ Nga để biện minh cho việc tăng cường quân sự.

Hiện giới chức Ukraine vẫn chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu trên của phát ngôn viên Điện Kremlin.