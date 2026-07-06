Điện đàm Trump - Putin kéo dài 1,5 giờ

Ngày 4/7, Tổng thống Nga Putin đã điện đàm chúc mừng Tổng thống Mỹ Trump nhân dịp Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập. Ông Putin cập nhật việc quân Nga đang tiến lên tại Ukraine, kiểm soát cứ điểm Konstantinovka ở Donetsk, đồng thời tái khẳng định ưu tiên giải quyết xung đột bằng ngoại giao nếu các lợi ích của Nga được tôn trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA

Đáp lại, ông Trump khẳng định sẵn sàng thúc đẩy hòa bình tại Ukraine và đánh giá cao các đề xuất của Nga. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình đàm phán Mỹ - Iran, nhấn mạnh việc duy trì liên lạc song phương trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, vũ trụ cũng như nhất trí giữ liên lạc thường xuyên và có các cuộc gọi tiếp theo.

Nga đề xuất Tổng thống Zelensky tới Moscow, Ukraine phủ nhận mất Kostantinovka

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Nga đề xuất lệnh ngừng bắn tạm thời tại Konstantinovka vào chiều 6/7 để bàn giao thi thể binh lính, yêu cầu Ukraine phản hồi trước trưa 5/7. Ông Peskov cũng bác bỏ đề xuất của Tổng thống Zelensky về một cuộc gặp tại đây và mời ông đến Moscow đàm phán.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: NDTV

Theo các tin tức từ phía Ukraine, Kiev bác bỏ tuyên bố của Nga về việc kiểm soát hoàn toàn Konstantinovka. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ vẫn đang giữ thành phố dù bộ binh Nga đã xâm nhập một số khu vực. Hiện hai bên đang đưa ra những thông tin trái chiều về thực địa.

Ông Medvedev nói Iran có "công cụ răn đe mới"

Ông Medvedev dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: Sputnik

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev chỉ trích Mỹ và Israel vô cớ tấn công Iran khi Tehran vẫn đang đàm phán với Washington. Ông khẳng định Iran không đe dọa Mỹ và đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc xung đột một cách đầy bản lĩnh.

Ông Medvedev nhận định Iran đang sở hữu eo biển Hormuz như một công cụ răn đe chiến lược có sức mạnh tương đương vũ khí hạt nhân. Ông lập luận thêm rằng Iran vẫn còn vũ khí dự phòng là eo biển Bab el-Mandeb để gia tăng áp lực nếu tiếp tục bị phương Tây và Israel tấn công.