Iran cân nhắc xét lại học thuyết hạt nhân sau đe dọa từ Israel

Phát ngôn viên Ủy ban An ninh Quốc gia Iran tuyên bố lời đe dọa ám sát Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei của Bộ trưởng Quốc phòng Israel là lý do để Tehran xem xét lại học thuyết hạt nhân và điều 8 trong Bản ghi nhớ ký ngày 17/6.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Tasnim

Theo thỏa thuận, điều 8 quy định Iran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân dưới sự giám sát của IAEA. Trước đó, Bộ trưởng Israel Katz gây giận dữ khi tuyên bố Lãnh tụ tối cao Iran đã bị đánh dấu tiêu diệt và khẳng định không để Tehran có vũ khí hạt nhân.

Iran khẳng định chủ quyền eo biển Hormuz, Mỹ cảnh báo

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh: WANA

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Gharibabadi tuyên bố eo biển Hormuz thuộc thẩm quyền của Iran và chỉ trích cuộc đối thoại an ninh do Mỹ khởi xướng tại Bahrain. Ông khẳng định an ninh khu vực chỉ đạt được khi Mỹ rút quân và chấm dứt sự can thiệp từ bên ngoài.

Ngược lại, Đại sứ Mỹ Michael Waltz tại phiên họp LHQ cáo buộc Iran chặn tàu thuyền qua eo biển Hormuz, đe dọa kinh tế toàn cầu và khẳng định việc đóng cửa tuyến hàng hải là không thể chấp nhận. LHQ cũng cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu hai bên tái leo thang.

Phái đoàn quốc tế viếng cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei

Ngày 3/7, Bộ Ngoại giao Iran tổ chức lễ viếng cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tại Tehran dành riêng cho các phái đoàn quốc tế và lãnh đạo tôn giáo. Sự kiện quy tụ đại diện từ hơn 100 quốc gia đến cầu nguyện và dành một phút mặc niệm bên linh cữu.

Lễ viếng có sự hiện diện của ít nhất 8 nguyên thủ, 12 chủ tịch quốc hội cùng nhiều bộ trưởng, đặc phái viên, trong đó có lãnh đạo từ Pakistan, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Lễ viếng chính thức dành cho người dân Iran sẽ diễn ra vào ngày 4/7.