Đàm phán gián tiếp Mỹ-Iran tại Doha đạt tiến triển tích cực

Ngày 1/7 tại Doha, Qatar thông báo các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran về Bản ghi nhớ Islamabad đã đạt tiến triển tích cực. Các bên nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận, cuộc họp tới có thể diễn ra sau lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Iran vào ngày 3/7.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar. Ảnh: Anadolu

Theo các nguồn tin tức hàng hải, đã có 35 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua. Con số này vẫn ở mức thấp so với trước xung đột, dù tình trạng tấn công giả mạo định vị GPS trong khu vực gần đây đã giảm đi đáng kể.

Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày tưởng nhớ nạn nhân động đất

Khung cảnh đổ nát tại Venezuela sau động đất. Ảnh: TASS

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa động đất kép. Trận động đất đã khiến 2.295 người tử vong, hơn 11.000 người bị thương và khoảng 50.000 người vẫn đang mất tích.

Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra liên tiếp vào chiều tối 24/6 có tâm chấn tại bang Yaracuy. Thảm họa này đã gây rung lắc trên diện rộng và làm sập khoảng 59.000 công trình. Hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được tiếp diễn.

Mỹ cảnh báo tấn công trở lại, Iran tố Israel đe dọa lãnh tụ tối cao

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: NYT

Ngày 1/7, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố không loại trừ khả năng nối lại chiến dịch quân sự nếu lệnh ngừng bắn kết thúc mà không có thỏa thuận, hoặc nếu Iran tái khởi động chương trình hạt nhân. Tuy vậy, ông đánh giá đàm phán hiện tiến triển thuận lợi.

Cùng ngày, Iran gửi đơn lên LHQ phản đối Israel đe dọa tấn công Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, coi đây là hành vi khủng bố nhà nước. Ngoại trưởng Iran khẳng định sẽ đáp trả tương xứng và nhắc nhở Mỹ về cam kết kiềm chế các hành vi của Israel.

Thủ đô Ukraine chìm trong khói lửa vì cuộc tấn công của Nga

Thủ đô Kiev và một số thành phố khác của Ukraine đã hứng chịu các cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của quân đội Nga lúc sáng sớm 2/7.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các cuộc tấn công trên sử dụng “vũ khí tầm xa có độ chính xác cao”, nhắm mục tiêu vào “các doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp quân sự, các cơ sở nhiên liệu và năng lượng ở thành phố Kiev và vùng Kiev cũng như các sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng khác ở các vùng Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkasy và Chernigov của Ukraine”.