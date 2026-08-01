Cháy lớn tại cảng cá Quảng Ninh, 19 tàu bị thiêu rụi

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đ.X

Khoảng 3h37 ngày 1/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cảng cá Phúc Tiến, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Đầm Hà phối hợp cùng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 (Công an tỉnh) cùng người dân địa phương khẩn trương triển khai công tác dập lửa.

Đến khoảng 4h45 cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy gây thiệt hại 19 xuồng máy của 17 cá nhân và 2 đơn vị thuộc xã, với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 2,587 tỷ đồng. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc.

Triệt phá đường dây xuất 6.000 hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Cơ quan điều tra công bố lệnh khởi tố hai đối tượng. Ảnh: Thành Anh

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn cùng Nguyễn Tiến Trãi về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Công ty do Tuấn làm Chủ tịch HĐQT đã kê khai hàng trăm hóa đơn khống từ 17 doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng để hợp thức hóa nguồn hàng.

Cơ quan điều tra xác định Trãi là người cầm đầu, điều hành 17 công ty "ma" cùng nhiều người liên quan để xuất bán hóa đơn và hợp thức hóa dòng tiền. Từ năm 2022 đến nay, Trãi đã phát hành trái phép hơn 6.000 hóa đơn GTGT với tổng giá trị trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Siêu bão Dolphin hướng về Trung Quốc, gió Tây Nam trên Biển Đông mạnh lên

Ảnh mây vệ tinh Himawari của siêu bão Dolphin lúc 8h30 sáng 1/8/2026. Nguồn: NCHMF

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết siêu bão Dolphin đang ở cấp 16, giật trên cấp 17 và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Đây là siêu bão thứ tư tại Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026. Bão dự kiến suy yếu dần và tiến về phía Trung Quốc.

Theo các tin tức dự báo, từ 5/8 khi bão đến gần Đài Loan, gió tây nam trên Nam Biển Đông sẽ tăng lên. Ngày 6-7/8, gió tây nam trên hầu khắp Biển Đông (gồm Hoàng Sa, Trường Sa) mạnh lên cấp 6-7, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Cơ quan khí tượng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến siêu bão.