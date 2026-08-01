Sáng 1/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vị trí tâm siêu bão Dolphin ở khoảng 20.2 độ Vĩ Bắc và 158.3 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) hơn 3.800km về phía Đông.

Cường độ bão đã giảm 1 cấp so với 24 giờ trước, nhưng vẫn duy trì cấp siêu bão, ở cấp 16, giật trên cấp 17. Đây là siêu bão thứ tư hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, sau các siêu bão Sinlaku, Bavi và Mekkhala.

Ảnh mây vệ tinh Himawari của siêu bão Dolphin lúc 8h30 sáng 1/8/2026. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Dolphin tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h, cường độ ít thay đổi.

Dự báo đường đi của cơ quan khí tượng Nhật Bản lúc 7h ngày 1/8/2026. Nguồn: NCHMF

Từ ngày 3/8, bão vẫn giữ hướng di chuyển trên với tốc độ trung bình khoảng 25km/h nhưng suy yếu dần xuống cấp 13-14, giật cấp 16-17, hướng về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang (Trung Quốc).

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, khoảng từ ngày 5/8, khi siêu bão tiến gần khu vực phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), gió tây nam trên vùng biển phía Nam Biển Đông sẽ gia tăng cường độ.

Đến ngày 6-7/8, gió tây nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa), có thể mạnh lên cấp 6-7, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Dolphin để kịp thời cập nhật các bản tin dự báo và cảnh báo.