Công an xác minh vụ tài xế taxi bị nhóm khách hành hung, giơ dép vào mặt

Ngày 30/8, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị nhóm khách hành hung.

Một người phụ nữ cầm dép giơ về phía tài xế. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1 (Quảng Ninh) cho biết đã nắm được tin tức vụ việc. Sáng nay, gia đình tài xế taxi đến cơ quan chức năng trình báo. Hiện tài xế đang điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo phường cũng cho biết, nhóm khách thuê taxi từ phường Móng Cái 2 đến phường Móng Cái 1 thì xảy ra vụ việc trên. Công an phường Móng Cái 1 đang xác minh, xem xét xử lý dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Thiếu nữ 16 tuổi mất liên lạc nhiều ngày, để lại bức thư trước khi rời đi

Nguyễn Thị Ngọc Hân mất liên lạc với gia đình nhiều ngày. Ảnh: CATB

Công an phường Trảng Bom (TP Đồng Nai) mới đây phát thông báo tìm kiếm em Nguyễn Thị Ngọc Hân (16 tuổi, ngụ khu phố Sông Trầu 2, phường Trảng Bom) sau nhiều ngày mất liên lạc với gia đình.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước khi rời khỏi nhà, em Hân để lại một bức thư cho biết sẽ đi làm trong một thời gian. Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình không thể liên lạc cũng chưa nắm được thông tin về nơi em đang sinh sống, làm việc.

Mọi thông tin liên quan đến Nguyễn Thị Ngọc Hân có thể liên hệ trực tiếp Công an phường Trảng Bom qua số điện thoại 0251.628.4888.

Phát hiện thi thể nữ kế toán trên hồ Xuân Hương

Khu vực nơi phát hiện thi thể người phụ nữ trên hồ Xuân Hương. Ảnh: X.N

Chiều 30/8, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, đưa thi thể người phụ nữ được phát hiện ở hồ Xuân Hương lên bờ để tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Qua xác minh, nạn nhân là bà N.T.T.N (46 tuổi, ở phường Xuân Hương – Đà Lạt). Theo thông tin ban đầu, nạn nhân làm kế toán, công tác tại một đơn vị thuộc nhà nước ở địa phương.