Cao tốc qua Đồng Nai ùn ứ từ sáng đến trưa, trạm dừng nghỉ quá tải

Dòng phương tiện ùn ứ kéo dài từ khu vực sân bay Long Thành đến trạm thu phí trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Ngày 29/8, lượng phương tiện từ TPHCM và các tỉnh phía Nam đổ vào các cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Phan Thiết - Dầu Giây tăng đột biến, gây ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hàng trăm phương tiện đổ dồn về cùng lúc khiến khu vực này quá tải.

Để bảo đảm an toàn giao thông, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT) tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng tại các điểm ùn tắc để phân luồng, điều tiết phương tiện.

Cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn tắc từ sáng sớm ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Từ 5h30 ngày 29/8, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua phường Thanh Liệt, hướng ra cửa ngõ Hà Nội) đã ùn tắc kéo dài.

Sáng 29/8, lượng ô tô dồn ra cửa ngõ phía Nam Hà Nội và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tăng đột biến, dòng phương tiện bị ùn tắc cục bộ.

Tình trạng ùn tắc cũng xảy ra ở lối vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dòng phương tiện nối đuôi nhau đi chậm.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã bố trí nhiều tổ cảnh sát tuần tra bằng mô tô chuyên dụng nhằm kịp thời giải quyết các sự cố và nhắc nhở tài xế chấp hành luật.

Nổ lớn tại xóm trọ ở Phú Thọ, 3 người hôn mê, nguy kịch

Ba nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Ảnh: BST

Chiều 29/8, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ.

Theo vị lãnh đạo trên, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết, khoảng 14h30 cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 3 người bị thương liên quan đến vụ nổ. Cả 3 nạn nhân đều là nam giới, được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch. Trong đó, một nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng, vỡ xương thái dương, có khí nội sọ và toan chuyển hóa nặng. Bệnh nhân được đánh giá có tiên lượng xấu.