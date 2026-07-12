Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ chìm ca nô nghiêm trọng tại vùng biển Phú Quốc. Vụ tai nạn đường thủy thương tâm này đã khiến 15 du khách mang quốc tịch Ấn Độ tử vong.

Công an làm việc với những người liên quan. Ảnh: CACC

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tạm giữ thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Hiện Công an tỉnh đang phối hợp cùng các lực lượng để khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đường dây mại dâm quảng cáo có hoa hậu, giá 'đi tour' 150 triệu đồng

Ngày 12/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố Nguyễn Thị Thảo và Vi Thị Nụ về tội Môi giới mại dâm. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện nhóm Telegram "Rachel Premium Edition" quảng cáo hàng chục gái bán dâm, giới thiệu là hoa hậu, á hậu, TikToker để lôi kéo khách mua dâm quy mô lớn.

Nguyễn Thị Thảo đối tượng cầm đầu đường dây. Ảnh: CACC

Theo các tin tức từ cơ quan điều tra, đường dây này hoạt động ẩn danh qua ứng dụng mã hóa và nhận thanh toán bằng tiền điện tử USDT. Sau khi bắt quả tang hai cặp nam nữ mua bán dâm tại khu nghỉ dưỡng với giá "tour" 18 triệu đồng/ngày, công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Thảo tại Hà Nội.

Cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thép Việt Nam gây thiệt hại hơn 234 tỷ đồng

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị liên quan. Trong đó, cựu Chủ tịch VNS Mai Văn Tinh bị cáo buộc ký phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư hợp thức hóa gói thầu EPC không có cơ sở, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 234 tỷ đồng.

Cựu Tổng giám đốc VTM Bùi Thanh Bình bị đề nghị truy tố về ba tội danh, bao gồm cả tội Nhận hối lộ với số tiền 18,4 tỷ đồng. Ông Bình đã thỏa thuận, nhận số tiền này từ lãnh đạo hai công ty Việt Phát và Trung Thành Thái Nguyên để tạo điều kiện cho họ ký hợp đồng cung cấp than cốc.