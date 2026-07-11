Lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 người tử vong

Chiều tối nay (11/7), Tỉnh ủy An Giang đã có báo cáo về vụ chìm ca nô chở khách của Công ty Ocean Pearl Island xảy ra trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc.

Ca nô mang số hiệu AG 26751 của Công ty Ocean Pearl Island điều khiển, đang chở 32 du khách cùng 3 thành viên tổ lái và 1 hướng dẫn viên, di chuyển từ Hòn Mây Rút về lại cảng An Thới.

Đến khoảng 13h, khi ca nô trên do ông Nguyễn Hồng Hải (SN 1969) làm thuyền trưởng, chở 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên từ Hòn Mây Rút Ngoài trở về cảng quốc tế An Thới, cách bờ khoảng 400m, thì gặp gió lớn và bị lật

Đến 15h30, các lực lượng cứu hộ đã đưa được cả 36 người lên bờ, trong đó 21 người còn sống, 15 người tử vong (gồm 13 nam, 2 nữ, quốc tịch Ấn Độ).



Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi mất tích lúc nửa đêm

Khoảng 0h ngày 11/7, lực lượng chức năng và người dân tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy thi thể bé trai N.V.H. (6 tuổi, trú tại xã Đức Thọ) dưới sông Ngàn Sâu, đoạn qua xã Mai Hoa. Nạn nhân được tìm thấy cách nhà bà ngoại khoảng 2km và bước đầu xác định nguyên nhân tử vong là do đuối nước.

Khu vực phát hiện thi thể cháu H. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, cháu H. cùng mẹ đến nhà bà ngoại ở thôn Ân Giang chơi rồi đột ngột mất tích. Nhận tin báo, chính quyền đã huy động công an, dân quân tìm kiếm. Do nhà bà ngoại cách sông chỉ 50m, cơ quan chức năng nhận định cháu có thể đã ra bờ sông chơi rồi sẩy chân. Hiện gia đình đã đưa cháu về mai táng.

'Anh vợ tương lai’ của Mr. Pips tham gia đường dây lừa đảo

Trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 581 tỷ đồng của 296 nhà đầu tư, Nguyễn Thanh Phong bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Phong cùng em gái Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái của "ông trùm" Phó Đức Nam) đã nhận tiền do phạm tội mà có từ Nam để mua đất và các siêu xe đắt đỏ.

Khối tài sản của Phó Đức Nam bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Trong khi đó, vợ của kẻ cầm đầu Lê Khắc Ngọ là Ngô Thị Thêu cũng bị truy tố vai trò đồng phạm giúp sức lừa đảo khi biết rõ đường dây và giới thiệu người thân tham gia. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều bất động sản cùng 5 ô tô hạng sang của vợ chồng Ngọ gồm Lamborghini và Porsche.

Hố sụt lớn xuất hiện cạnh nhà dân sau mưa lớn ở Sơn La

Sau trận mưa lớn đêm 10/7 và rạng sáng 11/7, một hố sụt lún rộng 4m, sâu 3m đã xuất hiện sát vách nhà ông Vì Văn Múa tại xã Phiêng Khoài (Sơn La). Nhận thấy hố có dấu hiệu tiếp tục sụt lún gây nguy hiểm, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời người, tài sản của gia đình ông đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng xử lý hố sụt. Ảnh: UBND xã Phiêng Khoài

Theo tin tức từ UBND xã Phiêng Khoài, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và rà soát các điểm sạt lở khác. Ngoài ra, mưa lớn cùng ngày cũng gây ngập úng trên Quốc lộ 279D và sạt lở tại xã Mường La, buộc chính quyền phải huy động người dân dọn bùn đất, di dời nhà cửa.

Phát hiện dây chuyền vàng còn nguyên bên hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM

Ngày 10/7, lực lượng quy tập đã tìm thấy thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như bút máy, nhẫn, dây chuyền vàng, khăn quàng tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), nâng tổng số lên 29 hài cốt. Các di vật còn khá nguyên vẹn sau 58 năm nằm dưới lòng đất sẽ giúp ích cho việc xác định danh tính.

Qua di vật, cơ quan chức năng nhận định lớp phía trên là các liệt sĩ thuộc Quân giải phóng hy sinh năm 1968, lớp dưới thuộc lực lượng Biệt động Sài Gòn. Toàn bộ hài cốt và phần đất phân hủy đều được thu gom chặt chẽ, lấy mẫu ADN và tạo mã định danh để phục vụ công tác giám định.