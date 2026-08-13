Camera AI bắt 96 lỗi vi phạm, chủ ô tô bị phạt gần 500 triệu đồng

CSGT làm việc với chủ xe. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 13/8, Công an tỉnh Phú Thọ lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trần Minh B. (SN 1979), chủ xe ô tô BKS 29A-647.XX. Qua hệ thống camera giám sát AI, cơ quan chức năng phát hiện chiếc ô tô này đã có tới 96 lần vi phạm giao thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (kéo dài qua các phường Việt Trì, Thanh Miếu và Vân Phú).

Quá trình làm việc, CSGT xác định thêm 3 lỗi khác của chủ xe: không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường tham gia giao thông; không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định.

Tổng cộng các hành vi vi phạm giao thông và các lỗi phát sinh khiến chủ xe phải nhận mức phạt lên tới 474,6 triệu đồng.

Hàng loạt hộ kinh doanh tại chùa Hương bị lừa đảo tiền tỷ

VKSND TP Hà Nội truy tố Mai Xuân Nam, Phan Thanh Hòa, Quách Thị Thêu và Nguyễn Bá Hữu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Hợp tác xã Suối Yến được thành lập nhằm phục vụ vận chuyển khách tại Chùa Hương. Tuy nhiên, do không xin được giấy phép hoạt động chở khách bằng đò chèo tay trên suối Yến, đại diện HTX đã nhờ Nam hỗ trợ. Nam nói quen biết cháu lãnh đạo cấp cao ở Trung ương để nhận lời làm thủ tục.

Tin tưởng lời hứa hẹn, các thành viên HTX Suối Yến đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 4,4 tỷ đồng cho nhóm của Nam. Tuy nhiên, các bị can không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng, chỉ trả lại bị hại 350 triệu đồng.

TPHCM: Ngày đầu cấm ô tô trên đường Cách Mạng Tháng Tám, giao thông có nhiều xáo trộn

Thông báo tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám để phục vụ thi công dự án metro Bến Thành - Tham Lương. Ảnh: Tuấn Kiệt

Sáng 13/8, TPHCM bắt đầu cấm ô tô (trừ xe buýt) lưu thông một chiều trên đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ ngã tư Bảy Hiền đến vòng xoay Dân Chủ) để phục vụ thi công dự án Metro số 2. Dù giao thông tổng thể khá ổn định và không ùn tắc nghiêm trọng, nhiều tài xế vẫn chạy vào đường cấm do thói quen, dẫn đến cảnh cuống quít quay đầu, lộn xộn.

Các tài xế vi phạm đều đưa ra lý do không chú ý biển báo dù phương án tổ chức giao thông đã được công bố từ trước. Việc nhiều xe từ hẻm ra phanh gấp, quay đầu đã gây xung đột giao thông.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết trong ngày đầu, CSGT chỉ phân luồng, hướng dẫn và nhắc nhở; tuy nhiên trong những ngày tới sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt, Hà Nội sắp đón mưa giông

Miền Bắc còn nắng nóng kéo dài đến ngày 15/8. Ảnh: Nam Khánh

Ngày 13/8, miền Bắc tiếp tục nắng nóng, có nơi gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ. Từ ngày 14/8, nắng nóng tại Bắc Bộ giảm nhẹ cường độ và dự kiến chiều tối có nguy cơ cao xuất hiện mưa giông. Theo các tin tức khí tượng, nắng nóng diện rộng ở miền Bắc có khả năng kết thúc từ ngày 15/8.

Trung Bộ tiếp tục là tâm điểm đợt nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có nơi trên 38 độ. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ (bao gồm TPHCM) ban ngày trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và giông, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa giông.