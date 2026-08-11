Công an điều tra vụ người đàn ông mặc áo nâu đánh trẻ tại chùa Bầu

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 40 giây ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo nâu dùng roi liên tục đánh một em nhỏ tại chùa Bầu (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) vào sáng 10/8, khiến em khóc và van xin.

Trưa 11/8, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ việc gây bức xúc này. Lực lượng công an cũng đã mời người đàn ông trong clip về trụ sở làm việc.

Sư thầy Thích Thanh Lâm, trụ trì chùa Bầu, xác nhận người đánh các cháu không phải là sư hay tu sĩ mà chỉ đến chùa làm chấp pháp; nguyên nhân ban đầu có thể do các cháu không gấp chăn màn.

Trụ trì cho biết những đứa trẻ được gia đình gửi nhà chùa chăm sóc từ thiện; phía nhà chùa rất buồn lòng, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc và có hướng xử lý phù hợp.

Công an xác minh nhóm người đánh hội đồng cô gái giữa phố Hà Nội

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Mạng xã hội lan truyền clip nhóm người có hành vi hung hãn, liên tục hành hung cô gái và một nam thanh niên ngay giữa đường. Vụ việc được xác định xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực phố Bà Triệu giao với đường Quang Trung (phường Hà Đông, Hà Nội). Dù có người dân tiến đến can ngăn nhưng nhóm này vẫn tỏ thái độ hung hãn, trong khi các nạn nhân chỉ biết ôm đầu né tránh.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người dân chứng kiến bày tỏ sự bức xúc trước hành vi vi phạm pháp luật này và mong cơ quan chức năng sớm xử lý để đảm bảo an ninh trật tự.

"Bà trùm" hối lộ điều dưỡng để tự do trốn viện

Bị can Nguyễn Thị Mai Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: VNN

Theo các tin tức từ VKSND TP Hà Nội, đơn vị đã truy tố 65 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các đơn vị khác, trong đó hơn 40 bị can là cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng.

Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979) từng bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2014, nhưng do được kết luận mắc bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực nên được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Trong quá trình điều trị, Mai Anh nhiều lần trốn viện để tiếp tục phạm tội.

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc, Mai Anh đã dùng tiền hối lộ nhiều cán bộ, điều dưỡng để được sinh hoạt tự do, tùy ý trốn khỏi viện.

Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội có nơi trên 37 độ C

Miền Bắc còn nắng nóng kéo dài. Ảnh: Nam Khánh

Ngày 11-12/8, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi trên 38 độ. Riêng Hà Nội có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trung tâm từ 35-37 độ và đợt nóng có thể kéo dài đến hết tuần. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ do ảnh hưởng từ hạ tầng bê tông, nhựa đường.

Trái ngược với miền Bắc và Trung Bộ, khu vực cao nguyên Trung Bộ, phía Đông Lâm Đồng và Nam Bộ (bao gồm TPHCM) trong ngày và đêm 11/8 dự báo có mưa rào và giông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm, tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa giông tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.