Công an Hà Nội xác minh thi thể trôi trên sông Tô Lịch

Khoảng 10h ngày 10/8, người dân tại đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa (Hà Nội) bất ngờ phát hiện một thi thể nổi trên sông Tô Lịch nên đã lập tức trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an phường Yên Hòa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai công tác xử lý. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong là nam giới.

Đề xuất thí điểm không cho mượn làn ngược chiều để vượt xe trên Quốc lộ 6

Cục CSGT đề xuất thí điểm không cho mượn làn ngược chiều để vượt xe trên Quốc lộ 6. Ảnh: Đình Hiếu

Ngày 10/8, Cục CSGT đề xuất Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp thí điểm không cho mượn làn ngược chiều để vượt xe trên Quốc lộ 6. Theo đó, việc vượt xe chỉ được thực hiện tại đoạn đủ điều kiện an toàn hoặc có bố trí làn vượt riêng. Các đơn vị sẽ rà soát, bố trí vạch sơn liền kéo dài kết hợp dải phân cách mềm tại các đoạn xung yếu để đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, Cục CSGT cũng đề xuất thí điểm “Làn đường dành riêng để vượt xe” sát dải phân cách giữa trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Cao Bồ. Xe chỉ dùng làn này để vượt rồi phải chuyển lại làn bên phải, không chạy liên tục khi làn phải trống. Dự án thí điểm dự kiến triển khai từ quý IV/2026 trong 3 tháng, kết hợp giảm tốc độ tối đa xuống 100 km/h và dùng camera AI phạt nguội.

Danh tính nhóm thanh niên bốc đầu xe điện ở Hà Nội

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên bốc đầu trên đường Trường Chinh. Ảnh: CACC

Sáng 10/8, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Kim Liên đã vào cuộc xác minh clip nhóm thanh thiếu niên bốc đầu xe điện trên đường Trường Chinh. Qua nắm tình hình trên mạng, lực lượng chức năng xác định vào khoảng tháng 5, Nguyễn Quốc H. (SN 2007), Phan Thành Tr. (SN 2009) và Cao Tuấn A. (SN 2008) đã thực hiện hành vi nguy hiểm này. Các đối tượng đã bị triệu tập để củng cố hồ sơ, xử lý.

Công an phường Kim Liên cảnh báo hành vi bốc đầu xe tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người tham gia giao thông. Việc quay, đăng tải clip cổ súy trên mạng còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức giới trẻ. Công an TP Hà Nội đề nghị người dân không chia sẻ các nội dung này, đồng thời khuyên phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm luật giao thông.

Hà Nội ghi nhận nhiệt độ cao nhất cả nước, miền Bắc còn nắng nóng kéo dài

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, nắng nóng kéo dài đến cuối tuần. Nguồn: NCHMF

Ngày 10/8, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc, Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lúc 13h tại Láng (Hà Nội) đạt 37,9 độ. Dự báo trong ngày 11-12/8, các khu vực này tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi vượt 38 độ, độ ẩm chỉ từ 55-60%. Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ dự kiến còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng kèm độ ẩm giảm thấp làm tăng nguy cơ hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu dùng điện cao. Nền nhiệt cao còn dễ gây mất nước khi làm việc ngoài trời, người dân được khuyên nên bổ sung nước và hạn chế ra đường lúc đỉnh điểm. Ngoài ra, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 1-3 độ tùy mặt đệm bê tông, nhựa đường.