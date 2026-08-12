Khởi tố hai chủ shop nổi tiếng ở Cần Thơ

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Huỳnh Phương Duy và Huỳnh Thanh Dương (shop Thanh Dương Luxury). Ảnh: Công an Cần Thơ

Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Thanh Hiển (SN 2002) về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Kiểm tra cửa hàng Thanh Hiển Luxury do Hiển làm chủ, công an tạm giữ 2.949 sản phẩm gồm quần áo, túi xách, phụ kiện... có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Dior, Louis Vuitton với tổng trị giá hơn 1,9 tỷ đồng.

Mở rộng kiểm tra cửa hàng Thanh Dương Luxury, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 1.716 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu lớn cùng nhiều máy móc, nguyên liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, gia công hàng giả với trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Cơ quan công an đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Phương Duy (SN 1993) và Huỳnh Thanh Dương (SN 1997) về cùng hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Nữ sinh viên rơi xuống vực sâu khi chụp ảnh ở Sơn Trà

Nạn nhân được đưa lên khỏi vị trí gặp nạn. Ảnh: G.X

Khoảng 20h ngày 11/8, nữ sinh viên Nguyễn Trúc L. (SN 2007, trú tại Đà Nẵng) trong lúc đứng chụp ảnh tại khu vực Intercontinental trên bán đảo Sơn Trà đã không may bị trượt chân rơi xuống vực sâu cách mặt đường khoảng 100m. Ngay khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai phương án giải cứu nạn nhân.

Do vụ việc diễn ra vào ban đêm trong điều kiện địa hình dốc đứng và nguy hiểm, lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng dây chuyên dụng cùng các thiết bị hỗ trợ để tiếp cận vị trí gặp nạn. Sau một thời gian nỗ lực triển khai, đến sáng 12/8, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà xác nhận đã đưa L. lên nơi an toàn và bàn giao cho y tế cùng gia đình.

Dự báo thời tiết 12/8: Miền Bắc nắng nóng, Nam Bộ mưa giông

Dự báo chi tiết các khu vực. Nguồn: NCHMF

Ngày 12/8, nắng nóng ở Bắc Bộ tập trung tại trung du và đồng bằng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, riêng Hà Nội có nơi trên 37 độ. Dự báo từ 14/8, thời tiết nắng nóng ở miền Bắc mới bắt đầu dịu dần. Trong khi đó, nắng nóng tại Trung Bộ gia tăng và mở rộng xuống phía Nam, tập trung tại ven biển các tỉnh thành từ Huế đến Đắk Lắk và tiếp tục kéo dài.

Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ, phía Đông Lâm Đồng và Nam Bộ (gồm TPHCM), thời tiết ngày và đêm 12/8 chủ yếu nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có điểm mưa to đến rất to trên 70mm tập trung vào chiều tối. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.