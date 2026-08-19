Lý do 4 nữ tiếp viên xách ma túy không bị xử lý hình sự

Ngày 19/8, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với 227 bị cáo trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/3/2023, qua công tác soi chiếu, Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện trong vali hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không có nhiều kiện kem đánh răng biểu hiện bất thường. Sự việc sau đó được báo cáo Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TPHCM.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác lập chuyên án VN10 để tập trung truy xét, mở rộng điều tra, xử lý các đường dây, băng nhóm, tổ chức tội phạm về ma túy có liên quan.

Đối với 4 nữ tiếp viên hàng không, kết quả điều tra xác định đây là lần đầu tiên 4 người được phân công chung hành trình bay Việt Nam - Pháp.

Các tiếp viên đồng ý vận chuyển 60kg hàng hóa tiêu dùng từ Pháp về Việt Nam để hưởng tiền công 6,5 euro/kg, tương đương khoảng 169.000 đồng/kg. Các tiếp viên này không quen biết, không phát sinh liên lạc và không có giao dịch chuyển, nhận tiền với Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng và các bị cáo khác trong vụ án.

Vì vậy, cơ quan điều tra xác định không có căn cứ để xử lý hình sự 4 nữ tiếp viên về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30). Ảnh: TP

Cháy xưởng gỗ ở Hà Nội khiến 3 người thiệt mạng

Khoảng 10h20 ngày 19/8, một xưởng gỗ tại khu vực Cụm công nghiệp Ngọc Hòa (phường Chương Mỹ, Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hà Nội) đã đến hiện trường triển khai dập lửa.

Đến 14h20, sau khi vụ cháy được dập tắt, lực lượng chức năng đã đưa 3 thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ cháy.

Xử lý TikToker 'Li Minh Hô Quận 7' sau màn thách đấu ghê rợn trên livestream

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Tân Hưng vừa mời làm việc đối với Dương Hồng P. (SN 2003, ngụ ở địa phương) để lập hồ sơ, xử lý về hành vi lệch chuẩn, phản cảm mà thanh niên này thực hiện khi livestream trên mạng xã hội.

Trước đó, tối 10/8, Dương Hồng P. (là chủ tài khoản TikTok “Li Minh Hô Quận 7”) thực hiện livestream trên TikTok để PK (thách đấu nhận quà ảo) với một tài khoản khác. Hai bên thỏa thuận, ai nhận được ít quà hơn của người xem thì phải chịu hình phạt ngay trên sóng livestream.

Công an làm việc với Dương Hồng P. Ảnh: CACC

Kết quả, P. thua cuộc nên chấp nhận thực hiện hình phạt vô cùng nguy hiểm là đặt hàng loạt mảnh vỡ sắc nhọn lên đùi và dùng vật cứng tác động mạnh.

Khi bị mời làm việc, P. khai nhận động cơ thực hiện hành vi trên là để "câu view", tăng tương tác và nhận được tiền ủng hộ (donate) từ người xem. P. đã nhận thức được sai lầm, cam kết sẽ không tái phạm việc đăng tải, chia sẻ các nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng khi tham gia mạng xã hội.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành lập hồ sơ xử lý Dương Hồng P. theo quy định.

Áp thấp nhiệt đới mạnh thêm, di chuyển chậm trên Bắc Biển Đông

Theo bản tin thời tiết sáng 19/8, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên cấp 7, giật cấp 9 trong 24 giờ tiếp theo, đồng thời di chuyển chậm lại, hướng về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc), gây biển động mạnh.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 8h ngày 19/8/2026. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong vòng 24 giờ, áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h sáng mai (20/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ tăng lên cấp 7, giật cấp 9.