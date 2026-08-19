Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Tân Hưng vừa mời làm việc đối với Dương Hồng P. (SN 2003, ngụ ở địa phương) để lập hồ sơ, xử lý về hành vi lệch chuẩn, phản cảm mà thanh niên này thực hiện khi livestream trên mạng xã hội.

Dương Hồng P. là chủ tài khoản TikTok “Li Minh Hô Quận 7”.

Công an làm việc với Dương Hồng P. Ảnh: CACC

Trước đó, tối 10/8, P. thực hiện livestream trên TikTok để PK (thách đấu nhận quà ảo) với một tài khoản khác. Hai bên thỏa thuận, ai nhận được ít quà hơn của người xem thì phải chịu hình phạt ngay trên sóng livestream.

Kết quả, P. thua cuộc nên chấp nhận thực hiện hình phạt vô cùng nguy hiểm là đặt hàng loạt mảnh vỡ sắc nhọn lên đùi và dùng vật cứng tác động mạnh.

Cơ quan công an xác định, hành động phản cảm của P. trên sóng livestream đã thu hút khoảng 48.000 - 63.000 người theo dõi.

Ngay trong phiên livestream, P. đã quy đổi quà tặng từ người xem thành tiền mặt và rút về tài khoản cá nhân.

Khi bị mời làm việc, P. khai nhận động cơ thực hiện hành vi trên là để "câu view", tăng tương tác và nhận được tiền ủng hộ (donate) từ người xem.

P. đã nhận thức được sai lầm, cam kết sẽ không tái phạm việc đăng tải, chia sẻ các nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng khi tham gia mạng xã hội.

Cơ quan công an đang tiến hành lập hồ sơ xử lý Dương Hồng P. theo quy định.

Công an TPHCM khuyến cáo, việc bất chấp sức khỏe, sự an toàn của bản thân để đổi lấy quà ảo không chỉ vi phạm các quy định pháp luật mà còn gây tác động rất xấu đến tâm lý người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Người dùng mạng xã hội tuyệt đối không cổ xúy, chia sẻ hay tặng quà cho các nội dung tiêu cực, phản cảm. Các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm, giám sát các kênh giải trí của con em mình trên không gian mạng.