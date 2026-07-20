Khởi tố Chủ tịch xã ở Thanh Hóa liên quan đường dây cá độ World Cup

Các đối tượng trong đường dây cá độ tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán (Thanh Hóa) để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ.

Trước đó, từ ngày 11-18/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp triệt phá thành công 4 chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.

Một đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Thiện Bình. Bình đã mua tài khoản cấp độ “Agent” trên các trang web cá độ bóng đá nhằm cấp tài khoản “Member” cho các con bạc, trong đó Trịnh Đức Hùng được cấp tài khoản có hạn mức 300 USD/ngày.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can; tạm giữ hình sự 21 đối tượng liên quan.

'Bà trùm' Nguyễn Thị Mai Anh tài trợ gia đình bác sĩ nghỉ dưỡng 5 sao ở Đà Nẵng

"Bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh cùng chồng.

Bác sĩ Tạ Trung Kiên và vợ là Trần Thùy Linh (điều dưỡng) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần trung ương. Từ tháng 7/2024, ông Kiên trực tiếp điều trị và bao che cho các vi phạm của "bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh. Đổi lại, gia đình ông được Mai Anh chi trả toàn bộ chuyến nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao ở Đà Nẵng.

Theo các tin tức từ cơ quan điều tra, ông Kiên đã nhận 40 triệu đồng từ Mai Anh qua cấp dưới. Để che giấu việc "bà trùm" liên tục trốn viện, vị bác sĩ này còn cung cấp thông tin sai sự thật cho điều tra viên.

Cơ quan điều tra xác định lời khai phủ nhận việc nhận tiền của ông Kiên là vô căn cứ.

Sân bay Long Thành sắp vận hành, cao tốc kết nối hoàn thiện

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại vào cuối năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Nhằm đảm bảo mốc vận hành siêu sân bay Long Thành vào tháng 12/2026, các dự án cao tốc liên tỉnh kết nối đang bước vào giai đoạn nước rút. Trong đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thông xe tạm từ tháng 5/2026, còn tuyến Bến Lức - Long Thành dự kiến sẽ thông xe toàn tuyến vào tháng 9 tới đây.

Các trục cao tốc này giúp mở thêm hướng di chuyển linh hoạt từ miền Tây và Nam TPHCM về sân bay, giảm tải đáng kể cho khu vực nội đô. Về tầm nhìn dài hạn, TPHCM và Đồng Nai cũng đang nghiên cứu đầu tư 5 dự án, đoạn tuyến metro với tổng vốn 14 tỷ USD nhằm kết nối thông suốt giữa hai sân bay lớn.