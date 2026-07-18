Xe tải lật trên cao tốc Bắc-Nam, 1 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Khoảng 6h sáng 18/7, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh. Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 50H - 932.xx đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam thì bất ngờ mất lái, đâm gãy hộ lan rồi lật nhào xuống taluy âm.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong, một người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu và xe tải hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do tài xế buồn ngủ dẫn đến mất lái. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 cùng cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã có mặt để phân luồng và điều tra làm rõ.

Người phụ nữ tử vong do tàu tông khi qua lối đi tự mở

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.S

Khoảng 6h30 ngày 18/7, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Phú Lễ, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Khi đang đi bộ băng qua đường sắt tại một lối đi tự mở thuộc khu gian Bình Sơn - Trì Bình, cụ bà P.T.T. (64 tuổi) đã bị đoàn tàu SE10 tông tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, tàu SE10 đang di chuyển theo hướng Nam - Bắc. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bình Sơn đã lập tức phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Cả nhà 4 người bị lũ cuốn, chồng mất vợ con

Lũ quét san phẳng mọi thứ trên đường nó đi qua. Ảnh: A Chài

Trận lũ quét kinh hoàng ngày 17/7 tại xã Mường Than, Lai Châu, đã san phẳng nhiều nhà dân dọc Quốc lộ 32. Trong đó, gia đình anh Nguyễn Thanh Hải bị lũ cuốn trôi cả nhà. Anh Hải may mắn được cứu sống khi bám vào cành cây giữa dòng nước dữ, nhưng vợ và con trai anh đã tử vong, còn con gái vẫn mất tích.

Theo các tin tức từ hiện trường, trận lũ đã khiến 4 người tử vong và 4 người mất tích.

Sáng 18/7, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận, giải cứu an toàn thêm 4 người dân bị mắc kẹt. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cũng trực tiếp có mặt để chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả nặng nề.

Công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Bà Nguyễn Thị Lệ và bà Huỳnh Thị Lê (em ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên). Ảnh: Nguyễn Huế

Chiều 18/7, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định bổ sung bà Nguyễn Thị Lệ (sinh ngày 1/1/1947) là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đồng thời cấp Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ số 7.248 cho bà.

Theo quyết định, bà Lệ được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng kể từ ngày 1/8/2026, gồm trợ cấp tuất hằng tháng 2.789.000 đồng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng (dành cho vợ liệt sĩ sống cô đơn, không nơi nương tựa) 2.231.000 đồng, tổng cộng là 5.020.000 đồng/tháng. Bà cũng được truy lĩnh trợ cấp tháng 7/2026 với số tiền 5.020.000 đồng.