Lật xe trên cầu Phú Mỹ, tài xế có biểu hiện lạ

Hiện trường vụ việc. Ảnh: LY

Khoảng 9h sáng 19/7, một chiếc ô tô bất ngờ lật ngang khi đang lên cầu An Lạc trên đường Kinh Dương Vương, TPHCM. Khi người dân đến cạy cửa cabin để giải cứu, nam tài xế khoảng 30 tuổi đã bất ngờ tung cửa lao qua lan can cầu, nhảy thẳng xuống kênh nước bên dưới trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Khi được đưa lên bờ, tài xế có biểu hiện không tỉnh táo, liên tục quá khích và đòi hành hung cả người đến ứng cứu. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt áp giải tài xế về trụ sở để kiểm tra chất kích thích, đồng thời tiến hành phong tỏa hiện trường, trích xuất camera nhằm điều tra vụ việc.

Cảnh tượng tan hoang sau lũ lịch sử ở miền núi phía Bắc

Mưa lớn từ ngày 15 đến sáng 18/7 gây lũ ống, lũ quét tại xã Mường Than (Lai Châu) khiến 4 người chết, 4 người mất tích và 7 người bị thương. Toàn tỉnh ghi nhận 49 ngôi nhà bị sập hỏng, gần 100ha lúa ngập úng. Riêng Mường Than thiệt hại nặng nề trên diện rộng với khoảng 300ha hoa màu bị ảnh hưởng.

Trận lũ gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn xã Mường Than. Ảnh: Nguyễn Hưng

Ước tính tổng thiệt hại ban đầu của tỉnh khoảng 190 tỷ đồng, riêng xã Mường Than chiếm 120 tỷ đồng. Trước dự báo mưa lớn tiếp tục diễn ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung yêu cầu các đơn vị trực ban 24/24 giờ, kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm để ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng.

Hai xe khách va chạm trên Quốc lộ 1, phụ xe thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Khoảng 12h ngày 19/7, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe khách giường nằm đã xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Khi xe khách của nhà xe Quang D. giảm tốc độ để dừng thì bất ngờ bị xe khách của nhà xe Đức C. di chuyển cùng chiều phía sau đâm mạnh vào phần đuôi.

Theo các tin tức từ hiện trường, cú tông mạnh khiến đầu và đuôi hai xe hư hỏng nặng. Vụ việc làm anh Nguyễn Văn Đ. (phụ xe khách Đức C.) tử vong do mắc kẹt trong cabin, cùng 3 người khác bị thương phải đi cấp cứu. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt để phân luồng, cứu hộ và điều tra làm rõ nguyên nhân.