4 người tử vong trong vụ tai nạn ô tô khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Khoảng 0h20 ngày 17/7, một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra tại Km197+900 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương, Hà Nội. Chiếc xe giường nằm chở 32 người hướng Nghệ An - Hà Nội bất ngờ lao sang phải, tông đổ dải hộ lan rồi rơi xuống đường gom phía dưới từ độ cao khoảng 4m.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Đình Hiếu

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và hàng chục người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn. Qua kiểm tra nhanh, tài xế âm tính với ma túy và cồn; nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Sạt lở đất vùi lấp 5 bà cháu tại khu vực miền núi

Mưa lớn từ đêm 16 đến rạng sáng 17/7 gây lũ ống và sạt lở nghiêm trọng tại xã Ngọc Chiến, Sơn La. Thiên tai làm 3 nhà sập, 14 nhà bị ảnh hưởng, vùi lấp 5 bà cháu. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt ứng cứu an toàn cho các nạn nhân, đồng thời ghi nhận nhiều thiệt hại về giao thông, hoa màu.

Cơ quan chức năng giải cứu 5 bà cháu ở Sơn La do sạt lở đất. Ảnh: N.C

Theo các thông tin mới nhất từ hiện trường, tại xã Mường Than (Lai Châu) cũng xảy ra lũ quét khiến 15 ngôi nhà bị cuốn trôi và 32 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Lực lượng công an xã và các đơn vị địa phương đã nhanh chóng tổ chức giải cứu thành công hai người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 1.200 tỷ đồng mùa World Cup 2026

Các đối tượng liên quan đến đường dây cá độ được công an triệu tập, tạm giữ. Ảnh: CAQN

Ngày 17/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn ăn theo FIFA World Cup 2026. Đường dây này do Nguyễn Đức Nghiêm (SN 1994) cầm đầu, hoạt động khép kín từ tháng 2/2026 bằng cách chia nhỏ tài khoản cấp tổng trên trang bong88ag.com cho các đại lý.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây lên đến gần 1.200 tỷ đồng với hàng trăm người tham gia. Để che giấu, các đối tượng đã sử dụng tài khoản ảo và sim không chính chủ. Hiện cảnh sát đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.