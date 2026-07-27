CSGT sẽ bố trí làn vượt xe trên cao tốc

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Đình Hiếu

Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất nhiều giải pháp tổ chức giao thông nhằm khắc phục tình trạng xe tải, xe khách chạy chậm bám làn trái gây ùn ứ trên cao tốc. Cục Đường bộ đã bước đầu cấm các loại xe này đi làn sát dải phân cách giữa trên một số tuyến cao tốc đủ điều kiện.

Cục CSGT đề xuất quy định làn sát dải phân cách giữa làm làn dành riêng cho xe vượt, các phương tiện không được lưu thông liên tục tại làn này mà phải quay về làn bên phải sau khi vượt. Cơ quan này cũng đề xuất phương tiện chỉ được dừng, đỗ cao tốc tại các vị trí có biển báo cho phép.

Xét xử cựu Chủ tịch MediUSA trong vụ thực phẩm chức năng giả

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VD

TAND TP Hà Nội xét xử cựu Chủ tịch HĐQT MediUSA Nguyễn Năng Mạnh cùng 13 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn. Các bị cáo bị truy tố về các tội danh như sản xuất hàng giả, vi phạm quy định kế toán, đưa/nhận hối lộ và cố ý làm lộ bí mật công tác.

Theo cáo trạng, Nguyễn Năng Mạnh cùng đồng phạm đã đưa ra thị trường 88 sản phẩm giả, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm này còn lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách hơn 143 tỷ đồng và đưa hối lộ để được tạo điều kiện thẩm định, kiểm tra nhà máy.

Xe khách va vào vách núi trên đèo Khánh Lê

Hiện trường xe khách gặp nạn trên đèo Khánh Lê qua tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: N.X

Sáng 27/7, xe khách biển số TP Đà Nẵng chở khoảng 20 người chạy trên quốc lộ 27C hướng Khánh Hòa đi Lâm Đồng thì bất ngờ mất lái, tông vào vách núi trên đèo Khánh Lê. Cú va chạm làm đầu xe hư hỏng, hành khách hoảng loạn. 5 người bị thương nhẹ được đưa đến bệnh viện theo dõi, điều trị.

Theo tin tức từ lực lượng chức năng, CSGT và y tế đã kịp thời phân luồng, sơ cứu nạn nhân.

Do đèo Khánh Lê có nhiều khúc cua gấp và sương mù, CSGT khuyến cáo các tài xế tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe cẩn thận trước khi di chuyển.

Dự báo thời tiết 27/7: Miền Bắc nắng oi, chiều tối mưa giông mạnh

Miền Bắc mưa giông mạnh. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ngày 27/7, miền Bắc ngày nắng, oi nóng với nhiệt độ từ 32-35 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm, mưa giông gia tăng mạnh trở lại ở vùng núi và trung du Bắc Bộ như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ,... với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi mưa rất to trên 250mm, cảnh báo nguy cơ ngập úng.

Trung Bộ ban ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa lớn xuất hiện vào chiều tối. Bước sang ngày 28/7, mưa giông rải rác vẫn tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ và phía Nam. Người dân trên cả nước cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh trong mưa.