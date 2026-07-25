Bão số 2 Noul đạt cường độ cực đại, di chuyển rất nhanh

Bão số 2 Noul đã đạt cường độ cực đại với sức gió cấp 12, giật cấp 15 và đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc với tốc độ 25km/h. Đến 13h ngày 25/7, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam.

Diễn biến hiện tại cho thấy bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc để đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Do đó, khả năng bão số 2 Noul đổi hướng đi vào Việt Nam gần như không còn và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực đất liền của nước ta.

Nguồn: NCHMF

Lốc xoáy làm chìm tàu cá ở Quảng Ngãi, 3 người mất tích

Ngày 24/7, tàu cá QNg 95267 TS mang theo 36 ngư dân Quảng Ngãi gặp giông lốc mạnh khi di chuyển về đảo Trường Sa Lớn. Nước tràn vào khoang khiến tàu bị chìm và mất liên lạc từ khoảng 8h sáng. Sau đó, tàu cá QNg 95555 TS hoạt động gần khu vực đã nhanh chóng tiếp cận để cứu vớt các nạn nhân.

Tính đến thời điểm hiện tại, 33 ngư dân đã được cứu sống và đưa về đảo Trường Sa Lớn ổn định sức khỏe, trong khi 3 người còn lại vẫn đang mất tích. Lực lượng chức năng đang tích cực phối hợp với các tàu cá hoạt động xung quanh để tiếp tục mở rộng tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Tai nạn giao thông thương tâm: Nữ sinh 14 tuổi tử vong

Khoảng 23h ngày 24/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường dẫn xuống cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh). Ô tô đầu kéo biển kiểm soát Lào do tài xế Phan Thanh Q. điều khiển theo hướng về cảng Vũng Áng đã va chạm mạnh với chiếc xe đạp điện chở theo 2 nữ sinh sinh năm 2011.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Theo các tin tức từ hiện trường, cú va chạm khiến em Chu Thị Thanh T. tử vong tại chỗ, em Lê Thị Phi Y. bị thương phải đưa đi cấp cứu. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.