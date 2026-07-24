Lũ cuốn cuồn cuộn đổ về Mường Than sau mưa lớn

Mưa lớn từ đêm 23 đến sáng 24/7 gây sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 32 đoạn qua xã Than Uyên và Mường Than (Lai Châu). Đặc biệt tại bản Chít, đất đá tràn kín mặt đường Km353+800 và lũ quét tràn qua gây ách tắc. Lực lượng CSGT cùng các đơn vị quản lý đường bộ đã nhanh chóng san gạt, phân luồng để khắc phục.

Nước lũ đổ về bản Chít, xã Mường Than (Lai Châu). Ảnh: CACC

Ngoài ra, tuyến Quốc lộ 279 qua xã Mường Than cũng bị sạt lở chia cắt nhiều điểm, riêng Km156 hoàn toàn ách tắc. Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân dừng di chuyển hoặc chọn lộ trình khác, tuyệt đối không cố vượt qua khu vực sạt lở, nước xiết và nghiêm túc chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Bão Noul tiếp tục mạnh thêm, dự báo vào Biển Đông đêm nay

Bản đồ dự báo hướng di chuyển và cường độ bão Noul lúc 14h ngày 24/7/2026. Nguồn: NCHMF

Đêm 24/7 đến sáng 25/7, bão Noul dự kiến vào vùng biển Đông Bắc của Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 năm nay. Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25km/h, đạt cường độ cấp 10-11, giật cấp 13 và khả năng cao đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam.

Theo các tin tức dự báo, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ chiều tối 24/7 có gió mạnh, sóng cao 4-6m, biển động dữ dội đe dọa an toàn tàu thuyền. Khi vào đất liền Trung Quốc, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, trong khi khu vực Nam Bộ sẽ đón đợt mưa diện rộng cao điểm từ 26-29/7.

Xác minh clip á hậu bị tố 3 lần ném gạch vào nhà dân ở TP.HCM

Cô gái trong clip được cho là đã 3 lần ném gạch vào nhà dân ở trung tâm TPHCM. Ảnh: Cắt từ clip

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ liên tục nhặt gạch ven đường ném vào một căn nhà trong hẻm ở đường Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM. Sau mỗi lần ném gạch, cô gái này lại thản nhiên đứng bấm điện thoại. Hành động này khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Nhiều thông tin trên mạng xã hội đồn đoán cô gái trong đoạn clip là M.D., á hậu 2 của một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức cách đây 2 năm. Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Công an phường Cầu Ông Lãnh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và cho biết sẽ mời người liên quan lên làm việc để xử lý.

Trưa ngày 24/7, tài khoản Facebook của á hậu Mỹ Duyên đăng tải bài viết xin lỗi. Người đẹp thừa nhận mình là cô gái trong đoạn clip đang gây tranh cãi.

Truy tặng bằng khen Thượng sĩ hy sinh khi cứu 2 người bị điện giật

Thượng sĩ Kpă Thiêp. Ảnh: CTV

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký quyết định truy tặng bằng khen cho Thượng sĩ Kpă Thiêp vì thành tích dũng cảm cứu sống 2 người bị điện giật. Trưa 20/7, trong lúc đang nghỉ phép trở về qua làng Tai Pêr (xã Ia Ko), quân nhân này phát hiện hai người dân gặp nạn nên đã xông vào giải cứu.

Dù cứu sống được các nạn nhân khỏi vùng nguy hiểm, anh Kpă Thiêp lại bị điện giật ngất xỉu và hy sinh. Trước hành động dũng cảm quên mình cứu người, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) đã ký quyết định truy thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ đối với anh Kpă Thiêp vào ngày 21/7.