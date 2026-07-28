Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 28/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 220mm.

Trong khi đó, từ tối 27/7 đến hết ngày 29/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi vượt 150mm. Mưa lớn tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Nhiều nơi trên cả nước có mưa giông mạnh. Ảnh: Hoàng Minh

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất rất lớn, trên 100mm trong vòng 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 28/7, Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, sáng có mưa vừa, mưa to và giông; lượng mưa tại khu vực trung tâm, phía Bắc và phía Tây thành phố phổ biến 40-70mm; khu vực phía Nam 30-60mm. Từ chiều 28 đến chiều 29/7, Hà Nội tiếp tục mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Dự báo, từ ngày 29/7, mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ giảm dần về cường độ. Trong khi đó, đêm 29/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi vượt 70mm. Sang ngày 30/7, mưa lớn tại hai khu vực này cũng có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 28/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.