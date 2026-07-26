Truy tìm ô tô làm rơi lốp, gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc. Ảnh: Thọ Nguyễn

Tối 25/7, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô đã xảy ra tại Km211+100 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng về Hà Nội. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người nhưng khiến cả 3 phương tiện bị hư hỏng.

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân được xác định là do một lớp vỏ lốp dán xe tải bị bung ra và nằm chắn trên làn đường số 1, gây ra sự cố kỹ thuật nguy hiểm.

Lực lượng CSGT hiện đang tích cực trích xuất dữ liệu camera trên tuyến để truy tìm chiếc xe tải đánh rơi vỏ lốp và làm rõ trách nhiệm.

Bão số 2 suy yếu sau khi đổ bộ Trung Quốc, ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp Việt Nam

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão, phát lúc 8h ngày 26/7/2026. Nguồn: NCHMF

Đến 7h sáng 26/7, bão số 2 Noul mạnh cấp 11-12, giật cấp 15 đã đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp, không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão, ngày 26/7 vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió mạnh, biển động rất mạnh với sóng biển cao từ 2-5m. Các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm này được cảnh báo có nguy cơ cao chịu tác động tiêu cực từ giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Triệt phá sới gà quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng tại Lạng Sơn

Hiện trường sới bạc bằng hình thức cá cược đá gà. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 17/7, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà trên khu đất trống thuộc đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đông Kinh. Sới bạc do Nguyễn Tùng Lâm (SN 1989) đứng ra tổ chức, thu hút các con bạc đến từ Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Hà Nội với số tiền cá cược hơn 650 triệu đồng.

Theo các tin tức từ cơ quan điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can và tạm giam các đối tượng để làm rõ hành vi đánh bạc. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhằm xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sân bay Phú Quốc sẵn sàng đón siêu máy bay phục vụ APEC 2027

Hệ thống đèn hiệu hàng không đồng loạt thắp sáng đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong đợt hiệu chỉnh trước khi đưa vào khai thác. Ảnh: B. Đô

Đêm 25/7, 1.500 đèn hiệu trên đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m tại sân bay Phú Quốc đã bật sáng để chuẩn bị cho chuyến bay hiệu chuẩn ngày 27/7.

Đường cất hạ cánh số 2 hoàn thành sau 8 tháng thi công, đáp ứng khai thác dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, A350 để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 và sự phát triển lâu dài.

Khu bay được trang bị hệ thống đèn CAT II công nghệ LED, đèn PAPI và hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME giúp máy bay tiếp cận an toàn. Đây là hạng mục thuộc dự án mở rộng hạ tầng sân bay Phú Quốc, hướng tới định hướng nâng công suất lên 50 triệu khách/năm và tăng kết nối quốc tế bằng máy bay thân rộng.