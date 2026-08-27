Bắt khẩn cấp bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế xe công nghệ ở Hà Nội

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Lê Xuân Việt (SN 1988, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Lê Xuân Việt. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 25/8, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hoàng Mai phát hiện một đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên bị hành hung tại khu vực cổng số 1 Khu đô thị Louis City, phường Hoàng Mai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị khẩn trương xác minh, làm rõ những người liên quan và triệu tập đến trụ sở để làm việc.

Bắt đối tượng truy nã trốn khỏi nơi giam giữ sau gần 30 năm

Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Cần Thơ cho biết đã phối hợp Công an xã Hòn Đất (tỉnh An Giang) bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh (65 tuổi, quê phường Phước Thới, TP Cần Thơ), đối tượng bị truy nã về hành vi trốn khỏi nơi giam, giữ từ năm 1997.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1997, Minh bị Công an huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (cũ) bắt tạm giam để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Trong thời gian bị tạm giam, Minh bỏ trốn nhằm tránh việc xử lý của pháp luật.

Đối tượng truy nã Nguyễn Ngọc Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Cần Thơ

Ngày 29/9/1997, Công an huyện Ô Môn (cũ) phát quyết định truy nã đối với Minh về hành vi Trốn khỏi nơi giam, giữ.

Suốt gần 30 năm, Minh liên tục thay đổi nơi ở, cắt đứt liên lạc và dùng nhiều thủ đoạn che giấu tung tích nhằm trốn tránh pháp luật.

Phạt xe không giữ khoảng cách trên cao tốc, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam nói gì?

Theo các chuyên gia, việc xử phạt phương tiện không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc là cần thiết, bởi đây là quy định đã được pháp luật quy định. Người lái cần thay đổi thói quen, chủ động giữ khoảng cách an toàn.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, cho rằng khi đi trên cao tốc, người điều khiển phương tiện phải thay đổi thói quen lái xe, đặc biệt là việc duy trì khoảng cách với xe phía trước.

Giữ khoảng cách an toàn giúp tài xế có đủ thời gian xử lý khi xe phía trước phanh gấp. Ảnh: QT.

Theo ông Quyền, giữ khoảng cách an toàn là yêu cầu đặc biệt quan trọng trên cao tốc, nơi phương tiện được phép lưu thông với tốc độ cao. Tuy nhiên, một bộ phận lái xe vẫn có thói quen đi sát xe phía trước giống như khi di chuyển trong đô thị hoặc trên những tuyến đường có tốc độ thấp.

“Trên cao tốc, phương tiện di chuyển với tốc độ cao nên việc giữ khoảng cách cũng phải khác so với khi đi trên những tuyến đường tốc độ thấp. Khi xe phía trước phanh gấp hoặc bất ngờ gặp sự cố, xe phía sau cần có đủ khoảng cách để kịp thời xử lý. Nếu đi quá sát, chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể dẫn đến va chạm, thậm chí tai nạn liên hoàn”, ông Quyền nói.

Xác minh vụ TikToker 'Nờ Ô Nô' bị hành hung

Công an đặc khu Phú Quốc (An Giang) đang mời làm việc với những người liên quan để làm rõ thông tin TikToker "Nờ Ô Nô" bị một cô gái hành hung ngay trên sóng livestream.

Ngày 27/8, trên mạng xã hội TikTok và Facebook lan truyền nhiều bài viết, clip ghi lại cảnh nam thanh niên và cô gái tranh cãi tại quán cà phê.

Trong lúc tranh cãi, cô gái bất ngờ đứng dậy, dùng tay đánh mạnh vào mặt nam thanh niên, hất ly nước vào người này rồi ghì tóc và nhiều lần đánh vào vùng đầu.

Vụ hành hung diễn ra ngay trên sóng livestream. Ảnh: Chụp màn hình

Vụ việc xảy ra ngay trên sóng livestream, sau đó được người xem cắt lại và đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bước đầu, lực lượng công an đã xác định được những người liên quan và mời đến trụ sở để làm việc. Riêng Phạm Đức T. đang điều trị tại bệnh viện nên chưa thể đến làm việc.

Công an đặc khu Phú Quốc đang tiếp tục xác minh diễn biến vụ việc, nguyên nhân mâu thuẫn và hành vi của những người liên quan để có hướng xử lý theo quy định.