Đại diện của Real Madrid xác định Adam Wharton là mục tiêu quan trọng trong 3 tuần cuối thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026.

Adam Wharton là một trong những lựa chọn mà Real Madrid đã theo dõi từ lâu.

Real Madrid muốn có Wharton. Ảnh: CPFC

Tiền vệ người Anh 22 tuổi này hiện đang chơi cho Crystal Palace, còn hợp đồng với câu lạc bộ London đến 30/6/2029.

Ngoài Real Madrid, một số CLB Ngoại hạng Anh cũng muốn có chữ ký của Adam Wharton.

Chính vì thế, Crystal Palace luôn tuyên bố Wharton không phải để bán.

Nhà vô địch Conference League không thiếu tiền đến mức phải bán một trong những cầu thủ quan trọng nhất của mình.

Theo nhiều nguồn tin, Crystal Palace định giá Wharton không dưới 100 triệu euro.

Real Madrid hiện chưa chính thức gửi đề nghị chuyển nhượng. “Los Blancos” mới thăm dò thái độ của đối tác cũng như mong muốn của bản thân Wharton.

HLV Jose Mourinho được cho là cũng đánh giá cao Wharton. Ông rất cần một tiền vệ trung tâm để tái thiết Real Madrid - đội bóng không giành danh hiệu lớn nào trong hai mùa giải qua.

Ngoài Wharton, Real Madrid cũng để mắt đến tài năng trẻ Kees Smit của AZ Alkmaar.

Ở tuổi 20, Kees Smit đã được ra mắt đội tuyển Hà Lan và nằm trong số các tiền vệ giàu triển vọng nhất bóng đá châu Âu.

Kees Smit còn hợp đồng đến năm 2028 và từ lâu đã nằm trong danh sách theo dõi của bộ phận tuyển trạch do Juni Calafat đứng đầu .

Giá chuyển nhượng của anh sẽ thấp hơn đáng kể Wharton. AZ đặt mục tiêu nhận 50 triệu euro, khá xa so với mức 3 chữ số mà Crystal Palace yêu cầu.