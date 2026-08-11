Lukaku nhận được sự quan tâm từ Fenerbahce, đồng thời cũng để ngỏ khả năng chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu.

Trong khi Arsenal sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Gabriel Jesus, bởi chân sút người Brazil chỉ còn 12 tháng hợp đồng tại sân Emirates.

Napoli muốn có sự phục vụ của Gabriel Jesus - Ảnh: T.F

Mùa trước, Jesus chỉ có 14 lần ra sân tại Premier League và ghi được 3 bàn thắng, sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Napoli sẽ mang đến cơ hội thi đấu thường xuyên hơn cho Gabriel Jesus, song mức lương cao đang là trở ngại đáng kể ở thương vụ này.

Jesus hiện nhận hơn 200.000 bảng/tuần tại Emirates. Anh gia nhập Arsenal từ Manchester City với mức phí 45 triệu bảng cách đây 4 năm.

Tuy nhiên, vị thế của Jesus trong đội hình Arsenal suy giảm đáng kể. HLV Mikel Arteta còn nhiều lựa chọn khác như Kai Havertz hay Viktor Gyokeres cho vị trí trung phong cắm.

Arsenal đang hy vọng thanh lý thêm một số cầu thủ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.

Reiss Nelson nằm trong tầm ngắm của West Ham. Fabio Vieira khoác áo Hamburg theo dạng cho mượn mùa trước và đội bóng Đức muốn biến anh thành bản hợp đồng dài hạn.

Một cái tên đáng chú ý khác có khả năng rời Emirates là Gabriel Martinelli, dù Arsenal chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai cầu thủ chạy cánh người Brazil.

Martinelli đã bước vào 12 tháng cuối của hợp đồng, nhưng Arsenal nắm điều khoản cho phép gia hạn thêm một năm.