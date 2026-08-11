Hai CLB hiện vẫn còn chênh lệch vài triệu bảng về khoản phí chuyển nhượng cố định, trong khi cơ cấu các khoản thưởng cũng cần tiếp tục được đàm phán.

Sức hút từ HLV Diego Simeone là lợi thế lớn của Atletico trong cuộc đua giành chữ ký Romero. Trung vệ người Argentina ưu tiên chuyển đến đội bóng thành Madrid hơn những CLB khác.

Cristian Romero chuẩn bị đầu quân Atletico Madrid - Ảnh: Sky Sports

Romero thời gian qua nhận nhiều sự quan tâm từ Inter Milan, Barcelona và đặc biệt là Arsenal - đại kình địch cùng thành phố của Tottenham.

Atletico cũng đẩy nhanh quá trình thanh lọc hàng phòng ngự để tạo điều kiện cho thương vụ. Hậu vệ Nahuel Molina có mặt tại Italia để hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 14,5 triệu bảng sang Roma.

Trong khi Aston Villa đang tiến tới những bước cuối cùng trong thương vụ trị giá 16 triệu bảng chiêu mộ hậu vệ trái Matteo Ruggeri.

Theo Daily Mail Sport, Arsenal từng liên hệ với đại diện của Romero để tìm hiểu các điều kiện cần thiết cho thương vụ chuyển nhượng.

Tuy nhiên, Spurs chưa nhận được bất kỳ động thái chính thức nào từ phía Pháo thủ. Đội bóng Bắc London cũng từ chối bán đội trưởng 28 tuổi cho đại kình địch cùng thành phố.

Ở diễn biến khác, Inter Milan đạt thỏa thuận về mức phí 34 triệu bảng dành cho Romero, nhưng đội bóng Serie A chưa thống nhất được các điều khoản cá nhân với trung vệ người Argentina.

Tottenham sẵn sàng để Romero ra đi nếu nhận được mức giá phù hợp, nhất là khi họ tăng cường thêm hai trung vệ chất lượng là Van Hecke và Marcos Senesi.