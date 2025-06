Theo dữ liệu do Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) chia sẻ với tờ Kyiv Independent, mỗi tháng Nga sản xuất 60 - 70 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 10 - 15 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Trong khi đó, Nga sản xuất 40 tên lửa Iskander-M và 4 – 5 tên lửa Kinzhal vào tháng 4/2024.

Trong những tháng gần đây, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga vào Ukraine càng trở nên nguy hiểm hơn, do kho dự trữ tên lửa phòng không của Kiev, đặc biệt là tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất, đang giảm dần.

Nga phóng thử tên lửa Iskander-M. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo Kyiv Independent, kho dự trữ của Nga hiện có gần 600 tên lửa Iskander-M và hơn 100 tên lửa Kinzhal.

Cuối năm 2022, Giám đốc HUR Kyrylo Budanov đánh giá Nga gần như đã cạn tên lửa đạn đạo Iskander. Nhưng đến tháng 12/2024, phát ngôn viên HUR Andriy Yusov nhấn mạnh, Moscow đã tăng sản lượng lên khoảng 40 - 50 tên lửa Iskander mỗi tháng.

Việc Nga mở rộng sản xuất tên lửa đang là điều báo động đối với Ukraine. Nếu số liệu của HUR là chính xác, sản lượng tên lửa đạn đạo của Nga hiện vượt xa tổng sản lượng tên lửa PAC-3 MSE dành cho hệ thống phòng không Patriot mà tập đoàn Lockheed Martin hy vọng có thể đạt được là 650 tên lửa mỗi năm vào năm 2027.

Trong khi đó, các hệ thống phòng không khác của phương Tây như SAMP/T và IRIS-T đã không chứng minh được hiệu quả chống lại tên lửa đạn đạo.

Ngoài ra, Nga cải tiến và trang bị cho các tên lửa Iskander mới nhất mồi bẫy radar cùng đường bay khó đoán hơn, khiến chúng trở nên khó bị bắn hạ ngay cả với hệ thống Patriot.

HUR cũng ước tính, Nga đang nắm giữ một kho dự trữ gồm 60 tên lửa KN-23 do Triều Tiên chế tạo, mang hình dáng khá giống với Iskander-M, nhưng được trang bị đầu đạn nặng tới 1 tấn và có sức công phá vượt trội so với các loại tương đương do Nga sản xuất.

Tổng sản lượng tên lửa hành trình của Nga cũng tiếp tục tăng. Nga có thể sản xuất 20 - 30 tên lửa hành trình Iskander-K, 60 - 70 tên lửa X-101 (Kh-101), 25 - 30 tên lửa Kalibr, tối đa 10 tên lửa X-32 (Kh-32) cùng 20 - 30 tên lửa chống hạm Onyx và Zircon.

Tuy nhiên, chiến dịch Mạng nhện của Ukraine sử dụng loạt máy bay không người lái (UAV) tấn công ít nhất 4 căn cứ quân sự trong lãnh thổ Nga hôm 1/6 được cho có thể hạn chế khả năng phóng tên lửa hành trình của Moscow vào các mục tiêu của Kiev trong thời gian tới.

Cụ thể, 2 nền tảng chính được Nga dùng để phóng tên lửa hành trình là Tu-95M3 và Tu-22 đều nằm trong số các máy bay chiến lược bị Ukraine phá hủy hoặc làm hư hại trong chiến dịch Mạng nhện. Trong đó, Tu-95M3 thường mang tên lửa hành trình Kh-55/Kh-555 hoặc tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101 và Kh-102 mới hơn. Oanh tạc cơ Tu-22 mang tên lửa Kh-22.

Trong quá trình xung đột, Ukraine cũng đã tự sản xuất tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Nhưng việc sản xuất các loại tên lửa này trên quy mô lớn phụ thuộc vào hoạt động của những khu công nghiệp chính ở Ukraine. Trong khi đó, đây lại là nơi thường xuyên bị các lực lượng Nga không kích.