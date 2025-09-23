Chính xác

Vị vua lên ngôi sớm nhất trong lịch sử Việt Nam là Lê Nhân Tông. Khi lên ngôi, ông mới 1 tuổi 6 tháng. Ông là con thứ 3 của vua Lê Thái Tông. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, ông sinh ngày 9/6/1441 đến ngày 6/6/1442 được lập làm hoàng thái tử.

Do vua cha mất sớm, Lê Nhân Tông lên ngôi khi còn nhỏ, bà Nguyễn Thị Anh, mẹ vua phải buông rèm nhiếp chính, quyết đoán việc nước. Trong vòng 10 năm đầu giữ ngôi, nhà vua nhờ sự giúp sức của Thái hậu và các tể tướng, đại thần đã giữ được sự yên ổn trong nước.

Ngay sau khi bắt đầu đích thân coi chính sự, vua ân xá cho công thần từng có tội, cứu giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Năm 1459, ông mất do bị sát hại.

Đại Việt sử ký toàn thư mô tả Lê Nhân Tông là vị hoàng đế đức độ, coi trọng Nho học, không đam mê tửu sắc, và biết nghe can gián. Cái chết sớm của nhà vua đã khiến cho quan lại “nuốt hận ngậm đau” và thần dân “như mất cha mất mẹ”.