Hãng thông tấn CNN cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 7/4 thông báo ông đã đồng ý lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran, kèm theo điều kiện Tehran cho mở lại eo biển Hormuz và “đây là một một lệnh ngừng bắn 2 chiều”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau đó xác nhận thông tin Tehran và Washington ngừng bắn trong 2 tuần, đồng thời cho biết việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz “sẽ có thể thực hiện thông qua sự phối hợp với các lực lượng vũ trang Iran”.

Dù đã có sự đảm bảo từ Ngoại trưởng Iran nhưng nhiều hiệp hội và tập đoàn vận tải biển quốc tế đến nay vẫn tỏ ra e ngại và cố thu thập thêm thông tin về cách thức các tàu hàng có thể di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz.

Ảnh minh họa về một tàu chở hàng. Ảnh: Marine Traffic

Tim Huxley, Chủ tịch Tập đoàn vận tải biển Mandarin Shipping đặt trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc) bình luận: “Hiện vẫn còn quá sớm để nói. Một số tàu chắc chắn sẽ rời khỏi khu vực này, nhưng tình hình vẫn căng thẳng”.

Roberto Giannetta, Chủ tịch Hiệp hội Tàu vận tải Hong Kong nói ông e ngại để các phương tiện di chuyển qua eo biển Hormuz trong khi tình hình an ninh thiếu chắc chắn.

“Nếu tôi là một chủ tàu hoặc người điều hành tàu hàng bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư, tôi sẽ chờ vài ngày để xem Mỹ, Israel và Iran có phản ứng ra sao đối với lệnh ngừng bắn. Nếu tình hình khả quan, tôi có thể sẽ để tàu đi qua eo biển vào tuần thứ 2 trong thời hạn ngừng bắn hoặc đi theo nhóm với các con tàu khác”, ông Giannetta nói.

Đối với các công ty bảo hiểm hàng hải, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ - Iran là một động thái mang tính tích cực. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm một số rủi ro tiềm ẩn, bao gồm sự thiếu minh bạch về cơ quan chức năng nào của Iran sẽ chịu trách nhiệm phê duyệt các chuyến hàng hay tàu nào sẽ được ưu tiên đi qua trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Giám đốc Simon Kaye của Tập đoàn bảo hiểm hàng hải NorthStandard, doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm dân sự cho phần lớn các đội tàu vận tải biển trên toàn cầu, nhận định tình hình hiện nay ở eo biển Hormuz “cần quan sát và chờ đợi”. “Không thể nào có chuyện ồ ạt đổ xô khỏi eo biển. Mỗi con tàu cần có sự cho phép đặc biệt để đi qua Hormuz. Liệu sẽ có sự ưu tiên dành cho các quốc gia Vùng Vịnh, tàu của Mỹ, hay bất kỳ ai khác đàm phán không công khai với Tehran hay không?”, ông Kaye bày tỏ.

Theo trang web hàng hải Marine Traffic, tính đến ngày 9/4 có hơn 420 tàu chở dầu, 34 tàu chở khí gas và 19 tàu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vẫn mắc kẹt ở khu vực Trung Đông.

“Tôi xem đây là một cơ hội tiềm năng để đưa các tàu hàng đi khỏi Vịnh Ba Tư. Nhưng tôi không chắc chắn liệu các hãng vận tải biển có đưa tàu quay trở lại nơi đó hay không”, ông Giannetta nói thêm.